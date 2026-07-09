Mariano Closs sacó su lado más patriota contra españoles y mexicanos: "¿Qué tienen contra Argentina?"

Mariano Closs dijo lo que todos pensamos sobre los españoles y mexicanos en el Mundial 2026.

Mariano Closs sorprendió a todos y sacó su lado más patriota en pleno Mundial 2026, después de la infartante victoria de la Selección Argentina frente a Egipto por 3-2 en los octavos de final. Fundamentalmente desde España y México, hubo hinchas, analistas, periodistas y streamers que aseguraron que la FIFA de Gianni Infantino favorece con los árbitros al equipo de Lionel Scaloni por la presencia de Lionel Messi.

"¿Qué tienen contra Argentina, qué Mundial están mirando?", disparó munición gruesa el relator de ESPN en la televisión nacional. A la hora de analizar el trabajo del juez Francois Letexier ante el elenco africano, sostuvo que "en la acción del gol del 2-0 de Egipto hay falta antes a Lisandro Martínez, es casi imperceptible pero lo termina pisando. Y en el gol de Enzo Fernández, ¿piden penal de Julián Álvarez a (Mohamed) Salah? No fue nada... Por eso, no se entiende".

"¿Por qué no se bancan que le siga yendo bien a la Selección Argentina?", preguntó Closs en vivo en ESPN, con relación a las quejas desde otros países. A su vez, Diego Latorre acotó que "viene de largo tiempo, viene de arrastre, del Mundial de Qatar que le dieron algunos penales dudosos. Pero ha pasado siempre esto en Europa, que creen que ellos tienen a los mejores jugadores y los mejores torneos".

Por su parte, Esteban Edul opinó que "es porque es el campeón, siempre todo el mundo quiere bajar al campeón y verlo caer. En cualquier deporte, es así". Sin embargo, Closs continuó con su tesitura y concluyó a pleno: "Pero por eso, quieren instalar que a Argentina la ayudan y la verdad... No sé qué están mirando. Egipto ganaba 2-0 y faltaban 15 minutos. Contra Cabo Verde, Argentina pasó con lo justo, casi se queda afuera también. ¿Qué, arreglaron eso? Bueno".

Mariano Closs dijo lo que todos pensamos sobre los españoles y mexicanos en el Mundial 2026.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.

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