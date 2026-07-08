El Banco de La Pampa sigue refinanciando deudas con tarjetas a familias pampeanas

El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, junto a la vicepresidenta, Patricia Lazaro; y el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo provincial, Marcelo Pedehontaá, explicó que las familias o personas que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros pueden acceder a planes de refinanciación que permiten reorganizar sus deudas con condiciones más convenientes que las que habitualmente ofrece el sistema financiero.

A estos mecanismos acceden a partir del trato personalizado que el Banco de La Pampa tiene con todos sus clientes, lo que lo lleva a que, al detectar situaciones de irregularidad, rapidamente ofrece alternativas de solución.



En el caso de las tarjetas de crédito, el Banco mantiene una tasa de financiación del 49% TNA para los saldos impagos, un porcentaje sensiblemente inferior al promedio registrado por el sistema financiero, donde las tasas de los bancos públicos alcanzan el 86% y las de los privados el 81%.



Para quienes opten por regularizar su situación mediante un plan de refinanciación, la entidad dispone de dos alternativas para refinanciar saldos irregulares: una de hasta 36 meses, con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 40%, y otra de hasta 72 meses, con una TNA fija del 48%. En ambos casos no existe límite de monto ni se exige una entrega inicial para acceder a la operatoria. Esas tasas también están por debajo de las opciones que habitualmente ofrece el mercado financiero.



Las autoridades también aclararon que, al adherir a una refinanciación, las tarjetas de crédito son retiradas temporalmente como parte del acuerdo. No obstante, una vez cumplida la mitad del plan de pagos y siempre que el cliente haya respetado las condiciones pactadas, las tarjetas son restituidas para que puedan volver a utilizarse.



El contexto nacional



Al analizar el contexto económico, Iviglia señaló que existen tres consecuencias directas de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional que inciden en la situación financiera de las familias. En primer lugar, sostuvo que el ajuste fiscal "no ha sido ni justo, ni eficiente, ni sostenible", y mencionó como ejemplos la reducción del financiamiento en áreas como Educación, Salud y jubilaciones.



En segundo término, cuestionó la política monetaria y cambiaria al considerar que, “si bien busca contener la inflación, lo hace a costa del atraso cambiario, con efectos negativos sobre la producción”. Finalmente, afirmó que la combinación de esas medidas deteriora la confianza de los consumidores y desalienta la inversión, generando un escenario de recesión que termina reflejándose en mayores dificultades para afrontar los compromisos financieros y en un incremento de la irregularidad crediticia.



Menor nivel de irregularidad



Durante la presentación también se compartieron indicadores sobre la situación crediticia de las familias pampeanas. De acuerdo con datos elaborados por el Banco de La Pampa bajo criterios del Banco Central, la irregularidad de la cartera de familias en la Provincia alcanza el 6,6%, muy por debajo del promedio del sistema financiero nacional (16%) y también inferior al promedio de los bancos (12,1%). Asimismo, el porcentaje de préstamos personales en situación irregular es del 6,7% y el de tarjetas de crédito del 6,4%.



Acompañamiento a la economía provincial



Las herramientas de refinanciación forman parte de un conjunto de medidas que el Banco de La Pampa viene implementando para sostener la actividad económica provincial. Entre ellas se destacan las promociones para comercios de cercanía, los créditos para PyMEs y las líneas destinadas al financiamiento de la producción y la inversión.



En ese marco, las promociones comerciales impulsan ventas por más de 15.000 millones de pesos mensuales en más de 5.000 comercios de la Provincia. Para sostener esas iniciativas, la entidad destina alrededor de 2.300 millones de pesos por mes en descuentos para las familias y más de 1.000 millones mensuales en subsidios de tasas de interés, fortaleciendo tanto el consumo como la actividad comercial.



A estas acciones se suma el financiamiento destinado al sector productivo y a las PyMEs pampeanas mediante líneas bonificadas, programas como Compre Pampeano y distintos instrumentos para inversión y capital de trabajo. En conjunto, estas políticas representan un aporte cercano a 4.100 millones de pesos mensuales, equivalente a unos 50.000 millones de pesos al año, destinados a acompañar el desarrollo de la economía provincial en un contexto macroeconómico adverso.