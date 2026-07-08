Anulo mufa: indignación por lo que dijo Milei sobre los “festejos” de la Selección Argentina en lo de Majul

Indignación por lo que dijo Milei sobre los “festejos” de la Selección Argentina.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. En una entrevista con Luis Majul en El Observador, el presidente Javier Milei habló sobre un eventual festejo del plantel en la Casa Rosada y sus declaraciones no pasaron inadvertidas entre los hinchas, que rápidamente las calificaron de "mufa" en redes sociales.

Durante la entrevista, Javier Milei aseguró que pondría la Casa Rosada a disposición del plantel de Lionel Scaloni en caso de que los jugadores decidan celebrar allí, con el objetivo de evitar cualquier tipo de utilización política del encuentro. "Le cuento: yo puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", afirmó el mandatario.

En ese sentido, agregó que incluso se mantendría alejado de la sede del Gobierno para que los futbolistas puedan disfrutar del momento con total libertad.

Indignación por lo que dijo Milei sobre los “festejos” de la Selección Argentina.

Qué haría Milei

El Presidente profundizó su idea y aseguró que permanecería en la Quinta de Olivos mientras el plantel estuviera en la Casa Rosada. "De hecho, yo me quedaría en Olivos", sostuvo. Luego fue un paso más allá y comentó que intentaría convencer a su hermana, Karina Milei, de no asistir ese día a Balcarce 50. "Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar", expresó.

Finalmente, reiteró que su intención es que la Selección pueda utilizar la Casa Rosada "sin ningún tipo de problemas y sin interferencia política".