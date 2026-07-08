Es como ir a la casa de tu abuela: el café escondido de Buenos Aires con comida casera y decoración vintage.

Hay un café escondido en Buenos Aires que te invita a vivir una experiencia sensorial igual a la que sentías cuando eras chico e ibas a la casa de tu abuela. Absolutamente todo está pensado para lograrlo, desde la carta con opciones dulces y saladas caseras, con platos típicos de abuela, hasta la decoración vintage y los programas de televisión antiguos que podés ver mientras disfrutás de un desayuno, brunch o merienda.

"Encontré esta cafetería que te hace sentir como si estuvieses en la casa de tu abuela. Se llama Casa Pina y está ubicada en Palermo", cuenta Agus Daloisio, creadora de contenido. "Pina es la abuela de Meli, la dueña del lugar y la idea es que te sientas como cuando eras chiquito e ibas a desayunar a la casa de tu abuela", agrega.

Todo el café está decorado con objetos familiares y antiguos que te hacen sentir verdaderamente dentro de la casa de una abuela: "Mientras estás ahí, podés mirar El Chavo o El Zorro. Todo está ambientado con adornos o cosas de la familia y tienen muchas variedades de tés, que después podés comprar los saquitos para tomarlos en tu casa".

Por último, cuenta con una amplia carta de opciones dulces y saladas de comidas clásicas de abuela. "Ni hablar de la carta, todo es muy casero y muy rico de verdad. Tenés cosas clásicas como el queso y dulce, la pastafrola, la chocolatada Nesquick con malvaviscos... Mi favorito fue este tostón de peras, roquefort y nueces que estaba delicioso, y después el tiramisú. Qué cosa de otro planeta, realmente el mejor que probé en mucho tiempo".

Casa Pina: ubicación, horarios y menú

Ubicación : Charcas 4599, Palermo.

Horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 20. Martes, sábados y domingos de 9 a 20.

Los destacados del menú

Casa Pina ofrece diferentes promos destacadas: