Dólares en el colchón y cambios en el BCRA: los cambios que adelantó Milei

El presidente Javier Milei volvió a colocar al Banco Central en el centro de su programa económico y adelantó que buscará modificar la Carta Orgánica de la entidad para restringir sus atribuciones, impedir por ley la asistencia monetaria al Tesoro y reforzar la autonomía de sus autoridades. En una entrevista televisiva, el Presidente sostuvo que el organismo debe abandonar la multiplicidad de objetivos que hoy contempla la legislación y concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda, mientras reiteró que la inflación continuará desacelerándose como consecuencia de la política monetaria aplicada por su administración.

Durante la entrevista en Radio 107,9, Milei volvió a responsabilizar al Banco Central por los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas y afirmó que la emisión monetaria fue el mecanismo utilizado para financiar déficits fiscales. "No dejaron una inflación de 1,5 diario. Veníamos al 17.000. Es consecuencia del Banco Central", sostuvo al justificar la necesidad de una reforma profunda del organismo.

El mandatario explicó que el objetivo principal será modificar el artículo 3 de la Carta Orgánica. "El artículo 3 lo vamos a cambiar y dejar que solo preserve el valor de la moneda", afirmó. Según su planteo, el Banco Central dejaría de tener otros objetivos vinculados con el desarrollo económico, el empleo o la estabilidad financiera para concentrarse únicamente en garantizar el poder adquisitivo del peso.

En ese sentido, anticipó una prohibición expresa para que la autoridad monetaria vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión de dinero. "Vamos a prohibir el financiamiento al fisco. Taxativamente", aseguró. Incluso fue más allá al señalar que quienes incumplan esa disposición deberían enfrentar consecuencias penales. "Va preso", respondió cuando fue consultado sobre quienes autoricen una emisión destinada a financiar el gasto público.

Milei sostuvo que la reforma buscará evitar que futuras administraciones recurran nuevamente al financiamiento monetario. Según explicó, también pretende establecer mayores resguardos institucionales para las autoridades del Banco Central. "Que no sea tan fácil remover a un director", señaló al enumerar los cambios que pretende incorporar.

El Presidente vinculó estas modificaciones con otras iniciativas económicas que el Gobierno espera impulsar en una próxima etapa. Entre ellas mencionó "una reforma del mercado de capitales y de seguros", con el objetivo de ampliar las herramientas de financiamiento para las empresas y desarrollar instrumentos que permitan cubrir posiciones a futuro o utilizar derivados financieros.

Según explicó, un mercado de capitales más desarrollado facilitaría la obtención de financiamiento privado para proyectos de inversión y para afrontar vencimientos de capital. "Financiamiento de empresas para vencimientos de capital, porque los de intereses los pagamos", resumió durante la entrevista.

Los "dólares del colchón"

Las declaraciones sobre el Banco Central se complementan con la estrategia oficial para incentivar el uso de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero. Desde hace varios meses el Gobierno impulsa medidas para flexibilizar controles y reducir exigencias informativas con el objetivo de que esos fondos ingresen a la economía formal.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta para ampliar el crédito y favorecer la inversión privada sin recurrir a emisión monetaria. Sin embargo, especialistas en materia tributaria y prevención del lavado de activos advirtieron que el esquema plantea interrogantes sobre los mecanismos de control que deberán mantenerse para cumplir con los estándares internacionales.

El oficialismo sostiene que la economía argentina posee una importante masa de ahorro en moneda extranjera que permanece fuera del circuito bancario y que su incorporación permitiría fortalecer el financiamiento interno. Milei volvió a defender esa visión al insistir en que los argentinos deben tener libertad para utilizar esos recursos sin enfrentar obstáculos burocráticos. En otro tramo de la entrevista, el Presidente volvió a insistir en que la inflación tiene un origen exclusivamente monetario y rechazó otras explicaciones sobre la dinámica de los precios.

"La expectativa de inflación del mercado la pone en 2 o ligeramente debajo de 2", afirmó al referirse a las proyecciones privadas. Luego agregó: "¿Cómo se mata la inflación? Dejando de emitir. Más tarde o más temprano". Durante la entrevista recordó que durante años defendió que "la inflación era un fenómeno monetario" y cuestionó las interpretaciones que atribuyen la suba de precios a múltiples factores.

"Nadie creyó que se podía cumplir el déficit cero y yo lo cumplí al primer mes", sostuvo. A partir de esa definición, aseguró que fue el resto del sistema político el que modificó su posición y no su gobierno. El mandatario también volvió a sostener que "la inflación era un fenómeno monetario" y afirmó que actualmente existe un mayor consenso sobre esa interpretación. En esa línea, consideró que los resultados económicos logrados durante su gestión explican ese cambio de percepción.

Consultado sobre el impacto del crecimiento en los ingresos de la población, reconoció que el proceso requiere tiempo. "No se puede remediar cien años de hacer las cosas mal en dos años y medio", respondió al ser interrogado sobre cuándo la mejora macroeconómica llegará al bolsillo de los trabajadores. Al defender esa posición recurrió a comparaciones con procesos de formación profesional y desarrollo empresarial para sostener que no existen atajos para alcanzar mejoras sostenidas. "No hay atajo. No hay receta que sustituya hacer las cosas bien", concluyó.