Reforma electoral: los insólitos argumentos del Gobierno a favor de las colectoras que tienta a los gobernadores

El Gobierno tiene decidido avanzar con la reforma electoral a cualquier precio y los argumentos como las propuestas trazadas a los gobernadores para conseguir la aprobación son de lo más variadas. En las últimas horas, sirvieron nuevas justificaciones de la mesa política para promover las colectoras o versiones reducidas de las primarias.

La orden bajada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es que las PASO desaparezcan como tales y, detrás de esa tarea, el entrenador Diego Santilli busca la manera de conseguir los apoyos en el Congreso. La vuelta de las listas colectoras es una opción, pero la convivencia con la boleta única de papel obliga a que su instrumentación sea diametralmente diferente a la que históricamente se vio en el cuarto oscuro.

¿Qué beneficios y cómo se aplicaría ante este nuevo escenario? Sin lista sábana y con la boleta única bajo el esquema actual el orden de cada categoría a elegir es sorteada. Es decir, en el mismo renglón la categoría a presidente le corresponde la partido A, la de diputados al partido C y la de senadores al G. Ahora con la colectora, se garantizaría en el mismo renglón que al candidato presidencial del partido A, le siga la lista de diputados de la alianza con A.

“Está medido. Por el diseño de la boleta única y la capacidad de la bobina no permite más de 3 colectoras. El límite es la impresora”, reconocen fuentes bien informadas. “Esta opción es la única que te garantiza que tú lista de legisladores vaya cerca del candidato a Presidente. Te evitas el sorteo, si no te puede tocar en cualquier lugar”, argumentan.

Hasta ahora Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, y Chaco, con Leandro Zdero, están de acuerdo en avanzar con un esquema de alianza libertario. Alfredo Cornejo de Mendoza lo sitúan próximo. También lo ubican cerca a los hermanos correntinos Valdés, que le sumarían a la lista por la reelección de Javier Milei su propia dupla de senadores.

En la UCR se anticipa un arduo debate interno. Salvo el entrerriano, todos los gobernadores cercanos a un acuerdo electoral con LLA mencionados son del radicalismo. El gobernador de Santa, Maximiliano Pullaro, también radical, rechazó la eliminación de las PASO. El presidente del partido que responde al santafesino, Leonel Chiarella, ya manifestó en reuniones privadas que está en desacuerdo con la modificación de las primarias.

Si el escenario entre los aliados se empantana, otra opción que se analiza es habilitar primarias abiertas pero no obligatorias. Para mantener vigente el argumento del ahorro fiscal que implica suspender una votación como las PASO, se optaría por una de menor costo. “Se piensa habilitar una mesa por distrito, que sea optativo y que el que quiera participe, allí se muestran solo los partidos que tengan interna entre candidatos”, cuenta un participante de los debates.