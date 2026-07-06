Es la primera vez en la historia: liberan un importante animal en peligro de extinción en Córdoba con rastreo satelital

La provincia de Córdoba concretó un nuevo hito para la conservación de los animales silvestres al liberar, por primera vez, un yaguarundí, equipado con un collar de rastreo satelital. El ejemplar Herpailurus yagouaroundi fue rescatado en agosto del 2025 cuando era apenas una cría y fue reinsertado ahora en una zona rural de Altos de Chipión, a más de 200 kilómetros de la capital provincial.

La iniciativa fue llevada adelante por la Policía Ambiental de Córdoba y el Parque de la Biodiversidad, con el acompañamiento del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET), cuyo equipo será el encargado de darle seguimiento a los desplazamientos del animal y analizar su adaptación al ambiente.

Un año de preparación para volver a la vida silvestre

El yaguarundí es una especie que presenta tres tipos de coloraciones. Este, de pelaje rojizo, fue encontrado cuando tenía alrededor de un mes y medio de vida, durante una etapa en la que estos felinos dependen casi por completo de su madre para aprender a cazar, alimentarse y protegerse.

Ante ello, el equipo técnico del centro de rescate diseñó un proceso muy riguroso de rehabilitación para que el animal desarrollara conductas propias de su especie sin generar dependencia de los seres humanos.

Durante meses los especialistas lo alimentaron con dispositivos que evitaban el contacto directo, utilizaron cámaras para observar su comportamiento sin interferir y hasta emplearon máscaras para impedir que asociara la presencia humana con el alimento. Además, trabajaron en el aprendizaje de habilidades esenciales, como trepar, acechar, raspar y cazar.

El seguimiento científico

El collar satelital permitirá conocer los desplazamientos, hábitos y estrategias de supervivencia del felino una vez liberado. La información será analizada por investigadores del IDEA-CONICET, quienes buscan generar herramientas que contribuyan a la conservación de esta especie y de otros mamíferos silvestres.

"Cuando lo rescatamos era una cría muy pequeña y sabíamos que el desafío era enorme. Poder concretar hoy su liberación, con seguimiento científico y en un ambiente adecuado para la especie, es una enorme satisfacción", destacó el secretario de Policía Ambiental Adrián Rinaudo.

Los especialistas explicaron que la liberación del ejemplar se realizó en este momento porque el yaguarundí ya alcanzó la edad en la que comienza su madurez sexual, una etapa importante para que pueda desarrollarse y reproducirse en libertad, favoreciendo la conservación de la especie en su hábitat natural.