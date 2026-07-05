Con entrada gratuita: llega la Fiesta Provincial del Vino de la Costa este fin de semana largo a

El próximo fin de semana largo llega una nueva edición de la Fiesta Provincial del Vino de la Costa a la provincia de Buenos Aires con entrada gratuita. Se trata de uno de los eventos más importantes de Berisso, donde habrá stands de degustación, diferentes opciones gastronómicas y una gran variedad de productores locales.

Cuándo es la Fiesta Provincial del Vino: los detalles del evento clave del fin de semana

El evento se realizará del viernes 10 al domingo 12 de julio en el Gimnasio Municipal de Berisso (calles 9 y 169). Además de opciones vitivinícolas, habrá un patio gastronómico y diferentes actividades para disfrutar en familia: desde degustaciones del tradicional vino de la Costa, una feria de artesanías de productores regionales, espectáculos musicales y otras propuestas culturales.

Además, habrá visitas guiadas a los viñedos de Berisso y distintos concursos de vinos y mermeladas. La Fiesta reúne a más de 100 puestos de productores, artesanos e instituciones y más de 50 puntos gastronómicos.

Durante el evento se podrá hacer una visita guiada a diferentes viñedos de Berisso

La primera edición de la Fiesta del Vino de la Costa se realizó en julio de 2004, cuando se reunieron cerca de 10.000 personas; en una de las últimas convocatorias asistieron cerca de 100 mil personas. Ahora se realizará el 23.º encuentro de un evento que ya es tradición para la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo llegar a Berisso desde la Ciudad de Buenos Aires?

Llegar a Berisso desde la ciudad de Buenos Aires es muy simple y lleva menos de una hora. Existen diferentes formas:

Auto

Si viajas desde la Ciudad en auto tenés que tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata. Al llegar a la capital bonaerense, continuá por la avenida 122 y luego por la avenida Río de la Plata, que lleva directamente a Berisso. El trayecto es de unos 60 a 65 kilómetros y suele demandar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del estado del tránsito.

En tren y colectivo

Una alternativa es viajar en el Tren Roca desde la estación Constitución hasta La Plata. Desde allí, se puede hacer combinación con las líneas de colectivo 202 o 214, que conectan con la ciudad de Berisso.

Cómo llegar a Berisso en micro

También es posible viajar en micro desde las terminales de Retiro, Once o Constitución con destino a La Plata. Una vez en la Terminal de Ómnibus platense, hay que tomar los colectivos 202 o 214 para completar el recorrido hasta Berisso.