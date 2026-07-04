A solo dos horas y media de CABA: el rincón bonaerense famoso por su fiesta del asado.

Para quienes buscan desconectarse del ruido de la ciudad sin hacer un viaje largo, Moquehuá aparece como una de las opciones más atractivas de la provincia de Buenos Aires. Esta pequeña localidad del partido de Chivilcoy, con apenas unos 2.000 habitantes, combina paisajes rurales, historia ferroviaria y una fuerte identidad criolla que la convirtió en uno de los destinos ideales para una escapada de fin de semana.

Con calles tranquilas, plazas arboladas y el espíritu típico de los pueblos bonaerenses, el lugar invita a bajar un cambio y disfrutar de una jornada al aire libre, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

El pueblo donde el asado tiene su propia fiesta

Si hay algo que identifica a Moquehuá es su tradición gastronómica. Cada mes de septiembre la localidad se convierte en sede de la Fiesta Provincial del Asado Criollo, uno de los encuentros más esperados de la región.

Durante la celebración, asadores de distintos puntos de la provincia compiten en un concurso de costillares cocinados a la estaca, mientras vecinos y visitantes disfrutan de espectáculos folklóricos, desfiles tradicionalistas, ferias de artesanos y una amplia oferta de comidas típicas.

Uno de los principales atractivos de este pueblo es la antigua estación del ferrocarril, un edificio histórico que hoy alberga la Casa de la Cultura, donde se conservan fotografías, objetos y documentos que cuentan la historia de la localidad y de sus primeros pobladores.

Muy cerca se encuentra la tradicional Plaza Vieja, un espacio ideal para descansar, tomar unos mates y recorrer las antiguas locomotoras que permanecen exhibidas como testimonio del pasado ferroviario del pueblo.

Esta pequeña localidad del partido de Chivilcoy, con apenas unos 2.000 habitantes.

Otro paseo recomendado es la Plaza Moquehuá, rodeada de árboles y espacios verdes, donde el ritmo pausado del lugar invita simplemente a caminar, disfrutar del aire libre y apreciar la tranquilidad característica de la vida rural.

Lejos de los grandes centros turísticos, Moquehuá ofrece justamente aquello que muchos buscan durante un fin de semana: silencio, naturaleza y hospitalidad. Además de recorrer sus calles y conocer sus edificios históricos, los visitantes pueden disfrutar de almacenes de campo, gastronomía casera y el paisaje típico de la llanura bonaerense, que convierte cualquier paseo en una experiencia relajante.

Moquehua es un pueblo tranquilo y cerca de CABA donde se puede disfrutar de un fin de semana de relax.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Moquehuá está ubicado a unos 194 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Chivilcoy. En auto, el recorrido demanda alrededor de dos horas y media. El camino más habitual es tomar la Autopista Perito Moreno, continuar por la Ruta Nacional 7, luego empalmar con la Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy y finalmente seguir por la Ruta Provincial 30 hasta llegar al pueblo.