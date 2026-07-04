Los estudiantes bonaerenses mejoraron su desempeño en Lengua.

Los últimos resultados del Informe Nacional de las Pruebas Aprender 2025 revelaron un avance significativo en los niveles de aprendizaje de la provincia de Buenos Aires. En comparación con las mediciones de 2023, los estudiantes bonaerenses tuvieron una mejora de 4,7 puntos porcentuales en Matemáticas, alcanzando un 56,3% de alumnos con niveles satisfactorios o avanzados. Los resultados de Lengua arrojaron un incremento del 10,2% respecto del relevamiento anterior.

Un aspecto central del informe es que el crecimiento más pronunciado se dio en los sectores más vulnerables. Según los datos oficiales, la mejora se concentró mayoritariamente en estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menores ingresos.

En Lengua, los alumnos de sectores socioeconómicos bajos que se encontraban por debajo del nivel básico pasaron de un 19% en 2023 a un 7,4% en 2025, reduciéndose a casi una tercera parte. Por su parte, en las escuelas estatales, el porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente en Matemática cayó del 29,8% al 24,1%.

Este progreso cobra especial relevancia al analizar la trayectoria de los evaluados: se trata de niños y niñas de sexto año que iniciaron su escolaridad primaria en 2020, en plena pandemia. "Son niños y niñas que finalizaban un largo período de 6 años de escolaridad Primaria que, como se dijo, comenzó en pandemia", señala la información oficial, atribuyendo los resultados al "trabajo sostenido de las y los docentes" y a las políticas de acompañamiento pedagógico.

La provincia destaca que este proceso de mejora paulatina responde a una "inversión sostenida", que incluyó la distribución de más de 8 millones de libros, la refacción de edificios y la implementación de las Pruebas Escolares Bonaerenses desde 2022, que ya suman 14 millones de evaluaciones formativas.

La Provincia toma distancia de Nación y anuncia nuevas medidas

El gobierno provincial marcó una clara distancia respecto a las interpretaciones del Ministerio de Capital Humano de Nación. Desde la provincia se afirma que es un error vincular estos logros al Plan Nacional de Alfabetización, dado que dicho programa está enfocado en el primer ciclo (de 1° a 3° grado), mientras que los evaluados en las Aprender 2025 cursaban ya el segundo ciclo.

El informe jurisdiccional subraya que "ninguna acción de este Plan alcanzó al Segundo Ciclo del nivel; es decir, a estos alumnos y alumnas" y que el propio informe nacional advierte que no se pueden "atribuir causalmente los desempeños observados a ninguno de esos factores en particular".

En tanto, a pesar del optimismo por la recuperación de los niveles similares a los de 2018 y 2022, las autoridades provinciales reconocen que aún queda camino por recorrer, especialmente en Matemática, donde el porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico sigue siendo elevado.

Para abordar estas falencias, la provincia anunció la implementación del programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) en el nivel secundario durante 2026, enfocado inicialmente en mejorar la comprensión lectora y la escritura de quienes ingresan con mayores dificultades. El objetivo final, sostienen, es garantizar que cada estudiante bonaerense complete su formación primaria con los aprendizajes esperados para su nivel.