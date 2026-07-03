Gentilicio de Cabo Verde: cómo es

Cabo Verde: la sorpresa del Mundial 2026. (Crédito de foto: David J. Phillip/AP)

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue entregando páginas doradas, y la selección de Cabo Verde se ha consolidado como la gran revelación de la cita mundialista. Competir en el duro Grupo H no amedrentó a los africanos, quienes avanzaron a la siguiente fase de forma invicta tras cosechar tres empates de altísimo nivel contra España, Uruguay y Arabia Saudita.

Esta hazaña les otorgó el pase a los dieciseisavos de final, una instancia histórica donde los "Tiburones Azules" se verán las caras nada menos que contra la selección de Argentina. El choque ha despertado una enorme curiosidad en el planeta fútbol por conocer más sobre esta pequeña pero orgullosa nación insular.

Caboverdiano: la identidad detrás de los "Tiburones Azules"

A raíz de este cruce futbolístico, muchos aficionados se preguntan cuál es la forma correcta de referirse a los habitantes de este país compuesto por diez islas en el océano Atlántico. El gentilicio oficial y gramaticalmente correcto es caboverdiano o caboverdiana. El término proviene directamente del nombre de la república, Cabo Verde, bautizada así por los colonizadores portugueses en el siglo XV debido a la cercanía con la península homónima en Senegal.

Los caboverdianos poseen una rica identidad cultural forjada por el mestizaje entre tradiciones europeas y africanas, y hoy trasladan esa misma herencia de resiliencia y unión a las tribunas de la Copa del Mundo bajo el ala de su lengua nacional, el criollo caboverdiano.

Vozinha: arquero de Cabo Verde, celebra con la bandera de su país.

La reacción de la comunidad ante el partido frente a Argentina

El duelo contra el combinado albiceleste en el Estadio de Miami ha desatado una verdadera revolución entre los caboverdianos, tanto en el archipiélago como en su masiva comunidad migrante en el extranjero. En las últimas horas, referentes de la sociedad civil y agrupaciones de hinchas expresaron su profunda emoción por enfrentar a una de las máximas potencias del fútbol mundial.

Los voceros de la afición destacaron que el plantel ya cumplió el sueño más grande del país al competir de igual a igual en el máximo escenario global. Incluso el arquero Vozinha dio declaraciones sobre lo increíble que será cruzarse en un partido del Mundial con Lionel Messi. Entre la comunidad caboverdiana se repite un mismo sentimiento de orgullo: aseguran que jugarán el partido con el alma y que, sin importar el marcador en el norte del continente, este Mundial ya transformó para siempre la historia deportiva de su pueblo.