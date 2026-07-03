Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde con Cabo Verde en el Mundial 2026

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde con Cabo Verde en el Mundial

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el objetivo de concretar su clasificación a octavos después de haber quedado en primer lugar del Grupo J por delante de Austria.

La "Albiceleste", que cuenta con Lionel Messi como su máxima estrella sabe que necesita un triunfo para seguir avanzando en la Copa del Mundo en la que sueña con bordar su cuarta estrella, aunque tendrá un aguerrido rival enfrente. El conjunto caboverdiano no sólo no perdió, sino que cosechó tres empates en la fase de grupos. En el debut, los de Scaloni golearon 3 a 0 a Argelia, en la segunda fecha vencieron 2 a 0 a Austria y por último contra Jordania se impusieron 2 a 1. Por su parte, los africanos igualaron sin goles ante España, empataron 2 a 2 con Uruguay y no se sacaron ventajas con Arabia Saudita.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Cabo Verde en el Mundial 2026

Si Argentina pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Argentina gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a octavos de final donde se enfrentaría con el ganador de Australia vs. Egipto, que jugarán hoy a las 15 horas de nuestro país.

Si España empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Lionel Messi será titular ante Cabo Verde en la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Argentina vs. Cabo Verde: quién gana el partido de 16avos, según la IA

El cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde es uno de los duelos que más llama la atención por el contraste entre ambas selecciones. Según los principales modelos de Inteligencia Artificial y los algoritmos de análisis predictivo, Argentina es la clara favorita para ganar el partido y avanzar a los octavos de final.

Las proyecciones estadísticas y las simulaciones de la IA destacan los siguientes puntos clave:

El Pronóstico de la IA: ¿Quién gana?

Los superordenadores y modelos matemáticos otorgan un porcentaje de probabilidad sumamente inclinado hacia el vigente campeón del mundo:

Victoria de Argentina: 82% - 85%

Empate (prórroga / penales): 11% - 13%

Victoria de Cabo Verde: 4% - 5%

Marcadores más probables: Las simulaciones arrojan resultados frecuentes como 2-0, 3-0 o 4-1 a favor de la Albiceleste.

Factores del análisis de la IA