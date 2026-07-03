Selección Argentina: las tres dudas de Lionel Scaloni para el once inicial contra Cabo Verde

Argentina jugará este viernes contra Cabo Verde.

A pesar de haber terminado la fase de grupos con puntaje perfecto, la Selección Argentina no se encuentra en óptimas condiciones para afrontar los dieciseisavos de final, con un equipo que no ha terminado de mostrarse sólido en los primeros tres compromisos. A la falta de gol de los nueve se sumaron las dudas en la defensa, donde la lesión de Cristian Romero en la segunda fecha contra Austria encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

De ahí que Lionel Scaloni haya probado varias alternativas en los entrenamientos de esta semana para preparar el partido con Cabo Verde que se disputará este viernes en el Miami Stadium. Justamente sobre ese asunto habló Gastón Edul este miércoles a través de sus redes sociales, donde subió un video refiriéndose a las tres dudas que tiene el entrenador, siendo una en la ofensiva y las otras dos en la primera línea.

“Hay tres dudas: Cuti Romero u Otamendi, Facundo Medina o Tagliafico, Lautaro Martínez o Julián Álvarez”, afirmó el periodista de TyC Sports en un video publicado en su cuenta de X. Pero la información no quedó ahí, ya que Edul resaltó que el central del Tottenham viene entrenándose a buen ritmo y se perfila como el principal candidato para formar parte del once inicial en el cruce con el seleccionado africano.

“Si el Cuti sigue respondiendo así de bien desde lo físico, va a ser titular. Resta ver qué decide Scaloni con respecto al 3, que, para mí, Tagliafico lleva la delantera y Lautaro o Julián”, agregó. Por otra parte, el periodista recordó que la “Albiceleste” jugará con su camiseta titular con el resto de la indumentaria en blanco para su presentación en el Hard Rock Stadium, donde hay tres antecedentes.

“Un amistoso contra Honduras y dos oficiales por la Copa América, contra Perú y la final contra Colombia”, agregó Edul. Cabe mencionar que será el primer cruce entre el seleccionado nacional y los caboverdianos, que han sido la gran sorpresa de la Copa del Mundo tras superar el Grupo H en el segundo lugar logrando empates en sus tres partidos contra España, Uruguay y Arabia Saudita.

Argentina llegó este miércoles a Miami.

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