La polémica más grande del Mundial 2026: Portugal de Cristiano Ronaldo beneficiado por una decisión del VAR

El partido de octavos de final de la Copa del Mundo en Toronto entre Portugal y Croacia fue una montaña rusa de emociones, especialmente en los últimos minutos. Cuando parecía que Portugal tenía el triunfo asegurado con un marcador de 2 a 1, el árbitro decidió agregar 10 minutos de tiempo adicional, lo que desató una serie de hechos polémicos que hicieron explotar a los fanáticos.

En el minuto 58 del segundo tiempo adicional, Croacia logró igualar el marcador con un gol que parecía asegurar la definición en tiempo suplementario. La celebración de Luka Modrić reflejaba la esperanza de que su selección no se despedía del Mundial, mientras que Cristiano Ronaldo, que había sido reemplazado luego de anotar un penal, observaba incrédulo desde afuera.

Pero la alegría croata duró poco. El VAR intervino para anular el empate por un offside milimétrico de Mario Pašalić, quien recibió un pase apenas peinado por Igor Matanović, atacante del Atalanta. La tecnología determinó que Pašalić estaba en posición adelantada, privando a Croacia de un empate vital en el minuto 112.

La jugada generó una fuerte controversia, ya que algunos señalaron que el defensor portugués número 13 habilitó la acción al cabecear hacia atrás. Además, surgieron dudas sobre la precisión del chip de la pelota en ese momento extendido del encuentro. "¿Cómo saber si el chip está realmente sincronizado en ese minuto tan extendido? ¡Pésimo arbitraje!", expresaron algunos seguidores, reflejando la frustración generalizada.

Este episodio marcó un antes y un después en el partido, con Portugal celebrando una victoria que parecía casi definida, mientras Croacia quedó con la sensación de haber sido víctima de una decisión muy ajustada y polémica. El drama en Toronto mostró una vez más cómo el VAR puede ser decisivo pero también generar debates intensos en el fútbol mundial.