Portugal remonta ante Croacia y clasifica a octavos de final del Mundial, enfrentará a España

Gonçalo Ramos, de Portugal, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo

Portugal clasificó ​el jueves a los octavos de final del Mundial tras remontar un gol en contra y ganarle 2-1 a Croacia en un ‌final emocionante en el que ‌el ganador festejó un gol de Goncalo Ramos en tiempo de reposición y celebró todavía más un tanto anulado a su rival al minuto 102.

Cristiano Ronaldo empató para Portugal después de que Ivan Perisic pusiera en ventaja a Croacia, todo en la segunda parte.

En la siguiente fase, Portugal enfrentará el lunes a España, que más temprano goleó 3-0 a Austria.

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En el partido ​disputado en Toronto, Portugal ⁠tuvo la primera llegada a los cuatro minutos con un disparo de ‌Bruno Fernandes que tapó el portero Dominik Livakovic, y tres ⁠minutos después volvió a acercarse a la ⁠portería con un disparo de Joao Cancelo.

Rafael Leao tuvo la oportunidad más clara de anotar para Portugal en tiempo agregado de la primera parte, pero ⁠el delantero mandó el balón por arriba de la portería a ​pesar de quedar solo tras un rechace defensivo.

Las cosas ‌cambiaron en la segunda parte, donde ‌Croacia, que se había visto superada en la etapa inicial, pasó ⁠a controlar las acciones y a crear peligro.

Croacia estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Mateo Kovacic dentro del área que pegó en la red por fuera tras un desvío defensivo a los 48 minutos.

Croacia, mucho ​más decidida, ‌se puso en ventaja a los 53 minutos con un disparo cruzado de Perisic dentro del área tras controlar un centro enviado por Josip Stanisic desde el sector derecho.

Cristiano Ronaldo había empatado para Portugal a los 61 minutos al definir elevando el balón ante ⁠la salida del portero, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

Pero siete minutos después, el delantero del Al-Nassr finalmente logró la igualdad con un tiro penal que convirtió con un disparo que entró por el centro de la portería, marcando su primer gol en partidos de fase eliminatoria en un Mundial.

El árbitro noruego Espen Eskas decretó el penal después de revisar en el VAR la jugada ‌en la que Nikola Vlasic sujetó dentro del área a Renato Veiga.

Tras el empate, el encuentro continuó con un ritmo intenso y con acciones de peligro en las dos áreas.

Croacia había retomado la ventaja a los 80 minutos con una definición de Petar Sucic picando el balón ante la salida del portero Diogo ‌Costa, pero también fue anulado por posición adelantada.

El gol del triunfo para Portugal lo anotó Ramos a los 94 minutos con un certero remate de cabeza tras ‌centro enviado por Rafael ⁠Leao desde el sector izquierdo.

En el último minuto de reposición, Croacia logró una vez más la igualdad, pero de ​nuevo la acción fue anulada por posición adelantada, en una decisión muy protestada por el elenco balcánico.

El partido seguramente marcó la despedida del mediocampista Luka Modric con la selección de Croacia.

Con información de Reuters