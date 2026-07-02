Folarin Balogun, de Estados Unidos, marca el primer gol contra Bosnia y Herzegovina

La selección de Estados Unidos, coanfitriona del Mundial, clasificó el miércoles a los octavos de ‌final tras vencer 2-0 ‌a Bosnia Herzegovina con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman en un partido en el que jugó casi media hora con un hombre menos.

Los estadounidenses buscarán el lunes su pase a los cuartos de final ante Bélgica, que más temprano eliminó a ​Senegal tras ganarle ⁠3-2 en la prórroga después de remontar una ‌desventaja de dos goles.

Estados Unidos empezó el ⁠partido, disputado en el estadio ⁠de San Francisco, imponiendo un leve dominio, pero fue Bosnia y Herzegovina la que generó las opciones claras ⁠al inicio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La primera fue a los 10 minutos ​con un potente disparo de Ermedin ‌Demirovic que desvió el portero ‌Matt Freese.

Un minuto después, Kerim Alajbegovic estuvo cerca ⁠de meter un gol olímpico, pero Freese reaccionó y alejó el balón cuando estaba por rebasar la línea de gol.

Poco a poco, Estados Unidos se ​hizo del ‌control del partido y abrió el marcador a los 45 minutos con un zurdazo dentro del área de Balogun después de que el balón rebotó en dos defensores bosnios al ⁠tratar de desviar un pase de Tillman.

El delantero del Mónaco estuvo cerca de anotar su doblete en los minutos de reposición de la primera parte, cuando picó el balón ante la salida del portero Nikola Vasilj, pero el esférico pegó en el travesaño.

Estados Unidos se quedó ‌con un hombre menos a los 64 minutos por la expulsión de Balogun, quien vio la tarjeta roja después de que el árbitro revisó en el VAR una jugada donde el delantero pisó en un tobillo ‌al defensa Tarik Muharemovic.

Cuando no pasaba nada en el partido, Estados Unidos anotó el segundo gol por conducto de Tillman, quien ‌venció al ⁠portero bosnio al cobrar un tiro libre.

En el final, Bosnia y Herzegovina llevó peligro ​a la portería estadounidense en dos ocasiones con disparos de Ermin Mahmic que pasaron muy cerca de los postes.

(Escrito por Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)