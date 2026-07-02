Escándalo: dos jugadores de Bélgica casi se van a las manos en pleno partido del Mundial

En medio del partido entre Bélgica y Senegal, dos de los jugadores más imporantes del conjunto belga estuvieron muy cerca de agarrarse a las piñas en pleno partido del Mundial 2026. La situación se dio cuando el partido estaba desnivelado para el conjunto africano.

La situación se dio entre dos de los mejores jugadores del equipo belga. La pelea se dio entre Tielemans y Trossard en medio del partido porque el capitán (Tielemans) no se la dio y eso llevó a uno de los momentos más picantes entre ambos jugadores. Incluso uno de los jugadores tuvo que ir a separarlos porque la situación se había puesto muy tensa en pleno campo de juego.

Lo más llamativo de toda esta situación es que, después, fue el propio Trossard quien tiró el centro para el empate agónico de Bélgica contra Senegal y que, justamente, fue Tielemans quien anotó de cabeza. Minutos más tarde terminaron abrazados en el campo de juego. Más allá de lo que pasó en los 90 minutos, luego todo fue al suplemantario donde todo cambió.

Ya después de los 30 minutos de tiempo suplementario y con 5 minutos de tiempo agregado, hubo una jugada que arrancó por la izquierda hubo un centro que llegó al medio del área y el árbitro, tras revisión del VAR, cobró penal para el equipo europeo. Ahí fue nuevamente Tielemans el que tomó la pelota y definió finalmente para el 3-2 que clasificó al conjunto belga a la siguiente ronda. Bélgica clasificó a los octavos de final y espera al ganador de Estados unidos y Bosnia y herzegovina.