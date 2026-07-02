Remontada de Bélgica ante Senegal puede servir de impulso para mejorar, dice DT García

Youri Tielemans, de Bélgica, celebra el tercer gol con sus compañeros ante Senegal

Bélgica fue inferior a Senegal durante gran parte de su partido de dieciseisavos de final, pero su ‌extraordinaria remontada para ganar ‌3-2 el miércoles podría impulsarla a lograr grandes cosas en el Mundial, dijo el seleccionador Rudi García.

Los "Diablos Rojos" se veían abocados a otra eliminación decepcionante hasta que los goles en los últimos compases del máximo goleador de su historia, Romelu Lukaku, y del capitán Youri Tielemans forzaron la prórroga.

Tras 30 ​minutos más que ⁠García comparó con "dos boxeadores que no dejaban de pelear ‌y pelear", Tielemans marcó de penal en el ⁠minuto 125 para dar una victoria ⁠espectacular a su equipo.

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García llegó incluso a describir la victoria como una "remontada", el nombre que se le dio a la famosa ⁠victoria del Barcelona frente al Paris Saint-Germain en la ​Liga de Campeones de 2017.

"El fútbol es ‌emoción, y esta noche hemos ‌tenido de sobra", dijo García a periodistas. "Cuando vas perdiendo ⁠2-0 en el minuto 83, nunca es fácil remontar y ganar el partido".

"Pero esto es lo que les dije a los jugadores durante el descanso para hidratarse: teníamos que marcar ​el tercer ‌gol del partido y entonces todo sería posible. Lo conseguimos, cumplimos y eso volvió a abrir el partido".

"Es una situación que puede hacer que el grupo se fortalezca y se una aún más, y ⁠que se dé cuenta de que, hasta que el partido no haya terminado, hasta el pitazo final, pueden pasar muchas cosas, tal y como acabamos de demostrar hoy", agregó.

Bélgica llevaba mucho tiempo agobiada por el peso de las expectativas, pero su "generación dorada" nunca llegó a conseguir el trofeo que prometía su gran talento.

Algunas de ‌sus figuras siguen en el equipo -entre ellos Lukaku, el creador de juego Kevin De Bruyne y el portero Thibaut Courtois-, aunque García señaló que su equipo no contaba con la misma profundidad. No obstante, dijo que esta selección belga sigue siendo una ‌fuerza a tener en cuenta.

"Llegué hace 18 meses porque creo que hay calidad en este equipo. No es el mejor de todos ‌los tiempos, pero ⁠esta noche hemos hecho historia", dijo.

"No hemos ganado nada, nos hemos clasificado para los octavos de ​final y ya veremos a quién nos vamos a enfrentar (...) No importa quién sea. Ahora vamos a saborear nuestra victoria y nuestra 'remontada'".

Con información de Reuters