Remontada de Bélgica ante Senegal puede servir de impulso para mejorar, dice DT García

Bélgica fue inferior a Senegal durante gran parte de su partido de dieciseisavos de final, pero su extraordinaria remontada para ganar 3-2 el miércoles podría impulsarla a lograr grandes cosas en el Mundial, dijo el seleccionador Rudi García.
Los "Diablos Rojos" se veían abocados a otra eliminación decepcionante hasta que los goles en los últimos compases del máximo goleador de su historia, Romelu Lukaku, y del capitán Youri Tielemans forzaron la prórroga.
Tras 30 minutos más que García comparó con "dos boxeadores que no dejaban de pelear y pelear", Tielemans marcó de penal en el minuto 125 para dar una victoria espectacular a su equipo.
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García llegó incluso a describir la victoria como una "remontada", el nombre que se le dio a la famosa victoria del Barcelona frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de 2017.
"El fútbol es emoción, y esta noche hemos tenido de sobra", dijo García a periodistas. "Cuando vas perdiendo 2-0 en el minuto 83, nunca es fácil remontar y ganar el partido".
"Pero esto es lo que les dije a los jugadores durante el descanso para hidratarse: teníamos que marcar el tercer gol del partido y entonces todo sería posible. Lo conseguimos, cumplimos y eso volvió a abrir el partido".
"Es una situación que puede hacer que el grupo se fortalezca y se una aún más, y que se dé cuenta de que, hasta que el partido no haya terminado, hasta el pitazo final, pueden pasar muchas cosas, tal y como acabamos de demostrar hoy", agregó.
Bélgica llevaba mucho tiempo agobiada por el peso de las expectativas, pero su "generación dorada" nunca llegó a conseguir el trofeo que prometía su gran talento.
Algunas de sus figuras siguen en el equipo -entre ellos Lukaku, el creador de juego Kevin De Bruyne y el portero Thibaut Courtois-, aunque García señaló que su equipo no contaba con la misma profundidad. No obstante, dijo que esta selección belga sigue siendo una fuerza a tener en cuenta.
"Llegué hace 18 meses porque creo que hay calidad en este equipo. No es el mejor de todos los tiempos, pero esta noche hemos hecho historia", dijo.
"No hemos ganado nada, nos hemos clasificado para los octavos de final y ya veremos a quién nos vamos a enfrentar (...) No importa quién sea. Ahora vamos a saborear nuestra victoria y nuestra 'remontada'".
Con información de Reuters