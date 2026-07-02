Sainz estuvo en cinco equipos en la F1.

Desde su arribo a la Fórmula 1 en 2015, Carlos Sainz Jr. ha tenido varios compañeros tras pasar por cinco escuderías distintas, tales como Toro Rosso (actual Racing Bulls), Renault (Alpine), McLaren, Ferrari y Williams. Por consiguiente, el madrileño se ha hecho de varias amistades a lo largo y ancho del paddock, entre las que se destacan las que mantiene con Lando Norris, Charles Leclerc y, la más reciente, con Alex Albon.

La consecuencia de esto es la posible pérdida de amistades por los acontecimientos dentro de la pista, algo que se pudo ver con el distanciamiento que hubo el año pasado entre Max Verstappen y Norris en plena lucha por el campeonato. No obstante, el piloto español ha revelado que tiene un truco para evitar que eso suceda, ya que se mentaliza directamente en pensar en todos como sus rivales cuando se pone el casco.

Así lo manifestó en una reciente entrevista con People Magazine, en la que el piloto de Williams advirtió que hay mucha rivalidad dentro de la pista, a tal punto de que se dejan de lado las vivencias de la amistad. “Somos extremadamente competitivos y cuando me pongo el casco, quiero destrozar a Lando, y quiero ganarle y quiero ganarle a Alex, ganarle a Charles, ganarles a todos ellos”, afirmó Sainz.

En este sentido, el truco no está en ver quién conduce determinado monoplaza, sino en el color del coche y la búsqueda del mejor resultado posible, tanto para él como para su equipo. “Y cuando estoy conduciendo, no veo a Lando delante de mí, solo veo un Ferrari o un McLaren, y simplemente sé que necesito adelantarlo”, agregó el español, que también reconoció que las cosas vuelven a su lugar una vez que se baja del coche.

“Pero es verdad que cuando te quitas el casco, puedes ver las cosas en perspectiva, quizá no con la presión de llevar el casco puesto y correr a muerte como hacemos nosotros”, añadió. Cabe mencionar que, fuera de la pista, Sainz tiene una buena relación con Norris, a quienes los fans señalan como “Carlando” por la dupla que mantuvieron en McLaren entre 2019 y 2020 antes de que el español se sume a Ferrari en 2021, donde se mantuvo hasta 2024.

El español atraviesa una temporada difícil con Williams.

El flojo año de Sainz en Williams

Después de haber protagonizado dos podios en su año debut con la escudería británica, Sainz atraviesa una temporada complicada con Williams en la máxima categoría. El cambio de era de la F1 no le sentó bien a los de Grove, de tal modo que el español apenas suma seis puntos en lo que va del año y se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla, sin mencionar que solo pudo puntuar en tres fechas (China, Miami y Canadá), todas desde el noveno lugar.