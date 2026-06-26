Verstappen analiza su salida de la F1 a fin de año.

En medio de un año decepcionante después de haber sido protagonista en la definición del título en la temporada pasada, el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 pende de un hilo, especialmente por el rendimiento que ha mostrado Red Bull en la nueva era. Si bien un informe reciente dio a conocer que Ford cuenta con el motor más potente de la competencia, lo cierto es que el RB22 no ha sido un coche capaz de plantarle cara a Mercedes, que lidera el campeonato con Andrea Kimi Antonelli a la cabeza.

A la falta de efectividad de la escudería austriaca se suma el desenamoramiento del piloto neerlandés con la máxima categoría, algo que se veía venir desde que se anunció el cambio de la normativa en 2024. De hecho, Verstappen ha sido uno de los pilotos que se mostraron en contra de esta nueva concepción del deporte desde el principio, junto a otros campeones de la talla de Fernando Alonso o Lewis Hamilton, que tampoco estuvieron muy entusiasmados.

Como consecuencia de esto, la continuidad del tetracampeón del mundo es una de las grandes incógnitas para 2027, un aspecto que se vio complejizado por su participación en las carreras de resistencia, como las 24 Horas de Nürburgring. Por todo esto, el equipo de Milton Keynes aprovechará el calendario de este fin de semana en la F1, ya que se disputará el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, la casa de la marca de las bebidas energéticas.

Según varios reportes de medios relacionados con el automovilismo, Red Bull planea tener una reunión este fin de semana en Spielberg junto con el neerlandés y su entorno para conversar acerca de las chances de que se mantenga en el certamen. Tal es la importancia del encuentro que estarán presentes Chalerm Yoovidhya, Mark Mateschitz y Oliver Mintzlaff, representantes de la mesa directiva de la división deportiva de la marca.

Si bien no se espera una respuesta definitiva todavía por parte de Verstappen, sí se busca que comience a sembrarse una semilla de esperanza para 2027, un año que vendrá con algunos ajustes en la normativa. Para comenzar, el motor de combustión interna tendrá mayor protagonismo, aunque lo más importante es que la influencia de la batería será menor, un aspecto del que se había quejado Max, por lo que desde Red Bull esperan que se pueda llegar a buen puerto con la reunión y que el piloto mantenga su contrato, que vence a finales de 2028.

El neerlandés ya está en Austria.

El 2026 de Verstappen en la F1

Al cabo de siete fechas disputadas, el mejor resultado que ha conseguido Max Verstappen ha sido el tercer lugar en el GP de Canadá, donde compartió el podio con Antonelli y Hamilton. Fuera de eso, el neerlandés ha tenido un inicio de temporada difícil, con 55 puntos que lo dejan en el séptimo lugar de la tabla y dos abandonos, uno en China y otro en Mónaco.