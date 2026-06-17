Red Bull buscará recuperar el podio de Hadjar.

El GP de Mónaco fue una de las fechas más polémicas de la actual temporada de la Fórmula 1 debido a las reiteradas sanciones que hubo por superar los límites de pista en el pit lane. Varios pilotos fueron penalizados con cinco segundos y vieron afectada su posición en el clasificador, incluso Pierre Gasly, quien recibió el castigo en dos ocasiones y acumuló diez segundos que lo dejaron afuera del podio en el Principado.

Si bien el piloto francés cruzó la línea de meta en el tercer puesto, la doble penalización lo hizo caer al séptimo, mientras que Isack Hadjar había quedado tercero, al menos por unos días. Y es que Alpine hizo uso de su derecho a revisión y reclamó a la FIA alegando un mal funcionamiento del sensor, lo que llevó a un análisis de pruebas que dio como resultado la cancelación de las sanciones a Gasly, que oficialmente recuperó el podio.

Ahora bien, el problema es que Hadjar celebró su primer podio en Mónaco y el trofeo quedó guardado en las oficinas de Red Bull, que se negó a devolver el trofeo por el momento. Y es que la escudería austriaca ha decidido apelar la decisión de la FIA, misma vía que tomó McLaren, con respecto a la anulación de las sanciones al piloto galo, por lo que no planean devolver el trofeo hasta que no haya una nueva resolución.

En este sentido, hay que considerar que Gasly fue el único beneficiado por la quita de sanciones por límites en el pit lane, un problema que aquejó a otros pilotos como George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Franco Colapinto. De ahí que Red Bull busque una decisión limpia por parte de la FIA, o se mantiene la sanción al francés o se revierte para todos los pilotos, incluso aunque no se vean beneficiados con ello.

“Creemos que se trata ante todo de una cuestión de principios, por el bien del deporte, para aclarar la forma en que gestionamos las penalizaciones sin derecho de apelación durante la carrera y llegar a los resultados correctos al final”, afirmó Laurent Mekies. Cabe mencionar que Red Bull limitó sus velocidades para no caer en la penalización, de manera que el hecho de que otros equipos pudieron no haberlo hecho también influiría en el resultado de Mónaco.

Hadjar había conseguido su primer podio en la máxima categoría.

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