Polémica en la Fórmula 1: Alpine elevó un reclamo para recuperar el podio de Pierre Gasly en el GP de Mónaco

Gasly perdió cuatro posiciones por la doble sanción.

La sexta fecha de la Fórmula 1 presentó, como era de esperarse, una carrera monótona por las características del Circuito de Mónaco, aunque hubo cuestiones que hicieron que los minutos finales sean cada vez más interesantes. Entre abandonos y sanciones, el Gran Premio de Mónaco se cerró con una nueva victoria de Andrea Kimi Antonelli, quien cruzó la línea de meta delante de Lewis Hamilton y Pierre Gasly, aunque el galo no estuvo en el podio.

Y es que durante la bandera roja que pausó la carrera mientras se arreglaban los muros de contención tras el accidente de Charles Leclerc en la curva 19, el piloto francés se enteró de la doble penalización que recibió en la carrera. Para ese momento, Gasly ya estaba notificado de una sanción de cinco segundos por haber superado los límites de velocidad en el pit lane, algo en lo que reincidió durante el Safety Car producido por el choque de Lance Stroll vueltas atrás, en la misma curva que el monegasco.

De hecho, se pudo ver la frustración del piloto galo mientras aguardaba a la reanudación, puesto que esos diez segundos prácticamente lo dejaban sin chances de podio a pesar de encontrarse en el tercer lugar. Tal es así que Pierre cayó al séptimo lugar del clasificador después de cruzar la línea de meta, un resultado que reconoció como injusto debido a que entiende que la falla no estaba en el A526, sino en los sensores de Mónaco.

“Sé con certeza que lo que está en el auto está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo puse mucho antes de la línea”, afirmó el compañero de Franco Colapinto en declaraciones rescatadas por Motorsport. Y es que las sanciones por exceso de velocidad en el pitlane no fue algo solamente que afectó al francés, ya que varios pilotos se vieron penalizados por el mismo motivo, incluso George Russell y la dupla de Ferrari.

De ahí que Alpine haya elevado una queja a la FIA para hacer una revisión de lo sucedido y, en caso de que se confirme la sospecha de que la falla fue el sensor, reclamar el tercer lugar que terminó ocupando Isack Hadjar. “Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane”, dice el comunicado de la escudería francesa.

Alpine ha sumado en todas las fechas del campeonato.

Alpine pierde terreno en la tabla

Con el séptimo lugar de Gasly y Colapinto fuera de los puntos, Alpine solamente sumó seis unidades este domingo en el GP de Mónaco, donde perdió terreno tanto con Red Bull como con Racing Bulls. Los austriacos suplieron el abandono de Max Verstappen con el podio de Hadjar, por lo que se alejaron en la tabla por 21 puntos, mientras que la filial de Faenza sumó por duplicado con sus dos pilotos y alcanzó los 39 puntos, solamente dos por debajo del equipo francés, que marcha quinto con 41.