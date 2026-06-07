Kimi Antonelli ganó el GP de Mónaco: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Kimi suma su quinta victoria consecutiva en la F1.

El abandono de George Russell en el Gran Premio de Canadá le había dado un buen margen de diferencia a Andrea Kimi Antonelli, quien había obtenido su cuarto triunfo al hilo en la Fórmula 1 en la cita de Montreal. Un par de semanas después y en el inicio de la gira europea, el joven talento de Mercedes volvió a mostrar su poderío este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, donde este sábado le arrebató la pole a Max Verstappen en el último intento.

De hecho, la prueba de fuego para el piloto italiano iba a estar en la largada contra el tetracampeón del mundo, pero el inicio de la carrera no benefició al as de Red Bull, que se quedó por una falla en el RB22. Sin potencia en el coche, Verstappen apenas pudo completar una vuelta en la carrera para volver a boxes y abandonar, mientras que Antonelli había defendido bien su posición y le sacó una buena diferencia a las Ferrari.

A partir de ese momento, prosiguió la característica procesión del Circuito de Mónaco, con una carrera monótona que tuvo a Kimi por delante de las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, a la vez que Isack Hadjar subía al cuarto y Russell al quinto. La jornada prosiguió sin modificaciones importantes en el clasificador hasta casi la mitad de la carrera, cuando George entró a boxes en el giro 32 para ganarle la posición a Hadjar.

La estrategia de Mercedes funcionó, puesto que el británico había quedado por delante del francés cuando Red Bull lo llamó a boxes, aunque atravesó el pit lane con una velocidad mayor a la permitida y, en consecuencia, fue sancionado con cinco segundos. Ese mismo inconveniente tuvieron otros pilotos, entre ellos Franco Colapinto, quien terminó en el decimoquinto lugar, el último entre tantos abandonos.

Y es que en la vuelta 60 chocó Lance Stroll en la curva 19 y todos los pilotos debían pasar por el pit lane en lugar de atravesar la recta principal, momento que el inglés aprovechó para cambiar los neumáticos. El problema es que no cumplió la sanción, lo que hizo que sea castigado con un drive-through, la penalización más dura que tiene la F1 y que lo obligó a detenerse 20 segundos en boxes, algo que prácticamente lo dejó fuera de los puntos.

En una fecha monótona, el incidente de Leclerc en la reanudación le dio algo de suspenso, ya que la carrera debió relanzarse tras la bandera roja. Por consiguiente, Antonelli tuvo que defender su liderato nuevamente en la largada detenida y lo hizo sin inconvenientes, puesto que salió bien para las últimas ocho vueltas y ganó el GP de Mónaco con un tiempo de 2:23:31, seguido por Hamilton (+6.271s) y Hadjar (+17.123s), quien heredó el podio por la sanción de diez segundos a Gasly.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli: 156 puntos. Lewis Hamilton: 90. George Russell: 88. Charles Leclerc: 75. Oscar Piastri: 60. Lando Norris: 58. Max Verstappen: 43. Isack Hadjar: 29. Liam Lawson: 26. Pierre Gasly: 26. Oliver Bearman: 18. Franco Colapinto: 15. Arvid Lindblad: 13. Carlos Sainz: 6. Esteban Ocon: 3. Gabriel Bortoleto: 2. Alex Albon: 1. Checo Pérez: 1. Nico Hülkenberg: 0. Valtteri Bottas: 0. Lance Stroll: 0. Fernando Alonso: 0.

El italiano estiró su ventaja a 68 puntos sobre Russell.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Mónaco, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña el próximo fin de semana. Allí se desarrollará el Gran Premio de Barcelona por la séptima fecha entre el 12 y 14 de junio en la que será la despedida de Montmeló, que ya no será sede del GP de España con la llegada de Madrid.