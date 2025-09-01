Al TC2000 le quedan cinco fechas este año.

Luego de dos semanas sin acción, el TC2000 volvió este fin de semana con la séptima fecha, que se llevó a cabo en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, donde Leonel Pernía obtuvo su primera victoria de la temporada. Con un brillante rebase sobre Gabriel Ponce de León en el curvón, el tandilense se posicionó en el primer lugar en la decimoquinta vuelta y mantuvo el liderato para ganar en la ciudad bonaerense.

Ahora bien, antes de que toda la acción se desarrolle en el mítico circuito juninense, se dio a conocer que el Turismo Competición 2000 ya comenzó a planificar el calendario para la siguiente temporada, que tiene lugar y fecha para la primera ronda. En medio de los preparativos para la acción del domingo, Pablo Petrecca reconoció que llegaron a un acuerdo con las autoridades de Tango Motorsport que se extenderá por tres años.

En declaraciones rescatadas por Carburando, el intendente de Junín reveló que el Municipio firmó un contrato con la entidad organizadora del TC2000 para que la próxima temporada inicie en el Autódromo Eusebio Marcilla el fin de semana del 21 y 22 de febrero. “La primicia es que esto vino para quedarse”, comenzó el político, en referencia a que el trazado no recibía al certamen desde la victoria de Damián Fineschi en 2015.

“El Autódromo Eusebio Marcilla se ha recuperado y está para seguir adelante. Hicimos un convenio con Tango Motorsports no solo por 2025, sino también para 2026 y 2027. Hoy podemos decirles a todos los fierreros que el campeonato 2026 del TC2000 arranca en Junín, así que el 21 y 22 de febrero del próximo año tendremos el circuito listo para volver a escuchar el rugir de los motores”, afirmó Petrecca ante los micrófonos.

Cabe mencionar que el autódromo llevaba un tiempo en obras impulsadas por el Auto Moto Club Junín que gestiona el predio, lo que llevó a mejoras tanto de infraestructura como de la pista. Además, el TC2000 no fue el único certamen que se disputó este fin de semana, puesto que el Top Race también disputó su séptima fecha con la victoria de Facundo Aldrighetti en V6.

Pernía ganó su primera final de la temporada.

Posiciones del TC2000 tras Junín