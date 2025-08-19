Los 200 Kilómetros de Buenos Aires ya tienen circuito confirmado en el TC2000

Los 200 Km de Buenos Aires se correrán en septiembre.

Tras la victoria de Matías Rossi en el Autódromo Parque Ciudad General Roca de Río Negro, el TC2000 comienza a palpitar lo que será la cita de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, que está programada para finales del próximo mes. Concretamente, la visita al Autódromo Oscar y Juan Gálvez será los días 27 y 28 de septiembre y será precedida por la séptima fecha, que se disputará en unas semanas en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín.

Si bien todavía queda más de un mes hasta la carrera en el autódromo porteño, desde el TC2000 se dieron a conocer cuál será el trazado elegido para la fecha y, además, se dieron indicaciones de las características que harán especial a la carrera. Para comenzar, la octava fecha se llevará a cabo en el Circuito 9 del Gálvez, mismo trazado donde el año pasaron ganaron Damián Fineschi y Agustín Canapino con el Chevrolet Cruze de YPF ELAION AURO Pro Racing.

Debido a las obras que se iniciarán a fin de año en el autódromo para recibir al MotoGP en 2027, esta será la última edición del Turismo Competición 2000 en dicho circuito, que este año exigirá cambios de neumáticos y recarga de combustible. Además, como condimento extra, Buenos Aires podría recibir el debut de Santiago Urrutia, el uruguayo que corre en TCR y busca estar presente en los 200 kilómetros y ganarse un asiento a tiempo completo para 2026.

Cabe mencionar que el Circuito 9 ha sido sede de los 200 Kilómetros de Buenos Aires en nueve oportunidades hasta el momento, siendo la primera la del 2004, con el triunfo del binomio de Gabriel Ponce de León y Patricio di Palma con el Ford Focus I. En las otras nueve ediciones que tuvo esta carrera especial, se han usado los circuitos 12, 8 y 15 del Gálvez, pero también llegó a disputarse una vez en La Plata en 2011 y otra en La Pampa en 2015, además de que no se realizó en 2012, 2013 y 2020.

Los ganadores que ha visto el Circuito 9 en el TC2000

Desde su primera edición en 2004, el Circuito 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez ha tenido 13 ganadores en el marco de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC2000. A continuación, los binomios que se quedaron con la victoria en la carrera especial en estas nueve ediciones:

Pernía es el máximo ganador de los 200 Km de Buenos Aires.