TC2000: la maniobra de Matías Rossi que le dio la victoria en la final de General Roca

Rossi ganó su primera carrera del año en TC2000.

La cita en 9 de Julio le había permitido a Emiliano Stang subir finalmente al primer lugar de la tabla con 100 puntos, diez más que Matías Rossi, quien había liderado hasta entonces a pesar de no haber contado con ninguna victoria en la temporada. Sin embargo, la espera llegó a su fin este domingo en la sexta fecha del TC2000, donde el oriundo de Del Viso hizo el mejor tiempo en la clasificación con una marca de 1:33.620.

Ahora bien, debido al sistema de grilla invertida, el piloto de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia no salió primero en el Autódromo Parque Ciudad General Roca de Río Negro, sino que quedó posicionado en el cuarto lugar de la grilla de largada, aunque no tardó en ganar posiciones. De hecho, hacia la mitad de la carrera, Rossi ya se encontraba segundo detrás de Nicolás Palau, quien pasó a Diego Ciantini, el poleman de la fecha.

Fueron varias las vueltas que el de Del Viso estuvo detrás de Palau, con mucho análisis hasta que finalmente se la jugó y lo pasó por el interior de una curva, aplicando una exitosa tijera. A partir de ese momento, Rossi mantuvo el liderazgo con su Corolla Cross y se quedó con la victoria con un tiempo de 36:39.002, seguido en el podio por Stang (+0.798s) y Palau (+10.332s), que perdió ritmo hacia la parte final.

Con estos resultados, Rossi consiguió su primera victoria de la temporada en el trazado rionegrino y superó a su compañero en la tabla de posiciones para volver a lo más alto con 116 puntos, aunque la diferencia con Stang ahora es mínima. De hecho, Rossi se mencionó sobre lo reñido del campeonato ante micrófono de Carburando una vez finalizada la carrera: “Va a ser un campeonato muy cíclico, creo que lo importante es andar rápido y a eso lo tenemos claro. Lo importante es seguir trabajando de esta manera”.

En cuanto a la maniobra, el piloto agregó que la clave estuvo en ser paciente. “Festejé la maniobra de avance porque así lo sentí, quería ganar. Tuvimos el mejor auto del fin de semana. La idea era presionar a Palau en todo momento, cuando lo supere hice diferencia porque mi auto era superior”, reconoció Rossi, que se mostró contento por haber saldado la cuenta pendiente que tenía en la temporada.

El podio del TC2000 en General Roca.

