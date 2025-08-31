TC2000: la maniobra de Leonel Pernía que le dio la victoria en la final de Junín por la séptima fecha

Pernía sumó su primera victoria del año.

A dos semanas de la victoria de Matías Rossi en el Autódromo Parque Ciudad General Roca de Río Negro, la cual le había permitido subir a lo alto de la tabla, el TC2000 finalmente volvió a las pistas este fin de semana en Junín. El Autódromo Eusebio Marcilla fue la sede de la séptima fecha del campeonato, en la que el puntero había quedado sexto en la preclasificación, que fue liderada por Leonel Pernía con un tiempo de 1:31.464.

Sin clasificación propiamente dicha debido a las fuertes precipitaciones que hubo en la mañana de este domingo, los resultados de la preclasificación se usaron para definir la grilla de partida, con el sistema de parrilla invertida para los primeros lugares. Debido a esto, Pernía debió salir de la segunda fila junto a su hijo, Tiago, mientras que la pole quedó en posesión de Gabriel Ponce de León.

La rotura del motor del Toyota Corolla Cross GR de Rossi, que partió segundo en Junín, le permitió al “Trueno de Tandil” colocarse detrás de Ponce de León, que había logrado mantener el liderato con éxito en la largada. De hecho, el piloto de Corsi Sport lideró hasta que quedaron poco más de diez minutos en el cronómetro, momento en el que Pernía se impuso con su Honda ZR-V con una exquisita maniobra.

Fue en la vuelta 15 cuando el piloto local se puso de costado en el curvón sobre el piso mojado, algo que Pernía aprovechó para acercarse y concretar un rebase por la izquierda al ganarle el interior de la curva. Gracias a dicho movimiento, el tricampeón del TC2000 tomó el liderato y se encaminó a su primera victoria de la temporada, que concretó con un tiempo de 36:45.750, seguido en el podio por Ponce de León (+1.746) y Marcelo Ciarrocchi (+6.764).

Posiciones del TC2000 tras Junín

La cita en Junín no ha sido positiva para la dupla de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, que sufrió un doble abandono, primero con la rotura del motor de Matías Rossi y luego con los problemas de temperatura en el coche de Emiliano Stang. A pesar de eso, los pilotos se mantienen en lo alto de la tabla, puesto que las modificaciones se dieron, principalmente, en la zona media.

Pernía subió dos puestos en la tabla de posiciones.