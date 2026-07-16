La inflación de junio definió el incremento previsional que regirá durante agosto.

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio confirmó el incremento que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante agosto de 2026. Con una inflación mensual del 1,9%, ese será el porcentaje que se aplicará a las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad vigente.

El ajuste responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que dispone actualizaciones mensuales en función de la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el dato informado por el INDEC impactará directamente en los haberes que cobrarán millones de beneficiarios el próximo mes.

De cuánto será la jubilación mínima en agosto

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.734,71. En caso de que el bono extraordinario de $70.000 vuelva a otorgarse, quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $489.734,71.

El mismo porcentaje de actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales administradas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas.

Los nuevos montos que pagará ANSES

A partir de agosto, los principales beneficios tendrán los siguientes valores:

Jubilación mínima: $419.734,71 .

. Jubilación mínima con bono: $489.734,71 .

. PUAM: $335.787,76 .

. PUAM con bono: $405.787,76 .

. Pensiones no contributivas: $293.815,85 .

. Pensiones no contributivas con bono: $363.815,85 .

. Pensión Madre de 7 Hijos: $419.734,71 .

. Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $489.734,71 .

. Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.828,63 .

. AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51.

Estos montos corresponden al aumento determinado por la inflación de junio y regirán durante agosto para los beneficiarios alcanzados.

ANSES actualizará jubilaciones, pensiones y asignaciones mediante la movilidad mensual vigente.

La inflación de junio marcó el porcentaje del aumento

El INDEC informó que el IPC de junio fue del 1,9%, una cifra inferior al 2,1% registrado en mayo y la más baja desde agosto de 2025. Además, el organismo indicó que la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 llegó al 16,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

Con la actual fórmula de movilidad, cada dato mensual de inflación define el incremento que ANSES aplicará dos meses después, por lo que el índice publicado en julio determinó automáticamente la actualización de agosto.

Cómo funciona la movilidad previsional vigente

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC.

El objetivo del esquema es que las prestaciones acompañen la evolución de la inflación con actualizaciones mensuales. Por eso, cada nuevo dato del IPC se convierte en una referencia clave para millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que esperan conocer el monto que percibirán en el mes siguiente.