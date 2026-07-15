El G7 insta a cesar los ataques en la ciudad sudanesa de El Obeid y pide ampliar el embargo de armas

FOTO DE ARCHIVO. Mujeres desplazadas de Kordofán del Sur sentadas en el suelo en El Obeid, estado de Kordofán del Norte, Sudán

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 y ‌la responsable ‌de la política exterior de la Unión Europea instaron el miércoles a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán y a los ​grupos armados ⁠aliados a que pusieran ‌fin a todas las ⁠acciones que pudieran ⁠dar lugar a nuevas atrocidades o poner en peligro a ⁠la población civil en ​El Obeid.

Asimismo, instaron a ‌todas las partes, ‌incluido el ejército sudanés, ⁠a cesar las hostilidades, permitir el acceso de la ayuda humanitaria y entablar ​conversaciones ‌de buena fe.

En una declaración conjunta, respaldaron los esfuerzos de las Naciones Unidas para rebajar la ⁠tensión de la crisis, instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a ampliar el embargo de armas sobre Darfur a todo Sudán, instaron a ‌los actores externos a detener el apoyo militar y financiero a las partes beligerantes, y se comprometieron a promover ‌la rendición de cuentas por las violaciones cometidas, al tiempo que ‌apoyaban ⁠la unidad de Sudán y sus aspiraciones democráticas.

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(Reporte ​de Kirsti Knolle, edición de Tomasz Janowski, edición en español de Jorge Ollero Castela)