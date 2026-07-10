Prestación Alimentar: quiénes pueden cobrar el beneficio de ANSES

El beneficio busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias.

La Prestación Alimentar es una ayuda económica destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para miles de familias en todo el país. El beneficio se acredita de manera automática junto con la prestación principal que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sin necesidad de realizar un trámite adicional, siempre que los datos personales y familiares estén actualizados.

Quiénes pueden acceder a la Prestación Alimentar

Este beneficio está dirigido a distintos grupos que reciben prestaciones sociales a través de ANSES. El objetivo es brindar un ingreso adicional para contribuir a la compra de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares alcanzados.

La Prestación Alimentar les corresponde a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive. También alcanza a las personas embarazadas desde los tres meses de gestación que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Además, el beneficio incluye a las familias con hijos con discapacidad que reciben la AUH, sin límite de edad para acceder a la prestación. También son beneficiarias las personas titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

Cuáles son los montos vigentes

El valor de la Prestación Alimentar varía según la composición del grupo familiar y la prestación que percibe cada beneficiario.

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo reciben un monto de $72.250. Ese mismo importe corresponde a las familias que tienen un hijo y perciben la Asignación Universal por Hijo.

En tanto, las familias con dos hijos acceden a $113.299, mientras que los hogares con tres hijos o más reciben $149.425, de acuerdo con los valores informados para la prestación.

Cómo se paga la Prestación Alimentar

Uno de los principales aspectos de este beneficio es que no requiere una gestión adicional por parte de quienes cumplen con los requisitos establecidos.

ANSES deposita automáticamente el dinero junto con la prestación principal correspondiente.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde cada titular cobra su prestación habitual. De esa manera, el beneficiario recibe ambos pagos en la misma fecha prevista por ANSES para su asignación.

Quienes deseen verificar la fecha de acreditación pueden consultar el calendario de pagos correspondiente o ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Qué hay que hacer para seguir cobrando el beneficio

Como la Prestación Alimentar se otorga de forma automática, no es necesario completar formularios ni iniciar un trámite para solicitarla. Sin embargo, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto. Esta información resulta fundamental para evitar demoras y garantizar la correcta liquidación del beneficio cuando corresponda.

La actualización puede realizarse desde Mi ANSES, donde cada titular tiene acceso a su información personal y puede verificar que todos los datos registrados se encuentren correctamente cargados.