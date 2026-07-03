Tarjeta Alimentar de ANSES: de cuánto es en julio 2026

ANSES: Cuánto se cobra de aumento Tarjeta Alimentar

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) volverán a cobrar en julio de 2026 la Tarjeta Alimentar, uno de los principales programas de asistencia destinados a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

El beneficio, administrado por el Ministerio de Capital Humano y abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se acredita de manera automática junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿De cuánto es la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

Los montos confirmados para julio son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

$149.425. Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios cobran la AUH o la AUE.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio está destinado a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

con hijos de hasta 17 años. Personas que cobran la AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) .

. Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

La incorporación al programa es automática para quienes cumplen los requisitos establecidos por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

ANSES: cuánto se cobra en julio de Tarjeta Alimentar

Calendario de pago de la Tarjeta Alimentar en julio

El cronograma de acreditación seguirá el mismo calendario de la AUH, según la terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 8 de julio.

8 de julio. DNI 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI 9: 22 de julio.

Cuánto se cobra de extra en Tarjeta Alimentar

¿Cuánto cobra la AUH en julio?

Además de la Tarjeta Alimentar, la AUH tendrá un incremento del 2,15% durante julio.

Los nuevos valores serán:

AUH: $148.049 brutos.

$148.049 brutos. Pago mensual (80%): $118.439,20.

$118.439,20. Retención (20%): $29.609,80, que se cobra al presentar la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $482.062 brutos, con un pago mensual de $385.649,60.

En el caso de las familias con hijos de hasta cinco años cuyos controles de salud fueron validados automáticamente por el Ministerio de Salud, no se aplica la retención del 20%, por lo que perciben el monto completo de la asignación en la fecha de cobro.