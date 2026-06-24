Tarjeta Alimentar de ANSES con aumento: de cuánto es en julio 2026

Cómo sé si cobro Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar, oficialmente denominada Prestación Alimentar, continuará pagando en julio los montos actualizados que comenzaron a regir el mes pasado. La asistencia, que se acredita automáticamente a través de ANSES, está destinada a familias con hijos, embarazadas y otros grupos vulnerables alcanzados por programas sociales.

El beneficio forma parte de la política alimentaria impulsada por el Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo garantizar el acceso a productos de la canasta básica.

ANSES: de cuánto es la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

Los montos confirmados para julio son los siguientes:

Asignación por Embarazo para Protección Social: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Estos valores se mantendrán sin cambios respecto de junio y se depositan junto con la prestación principal que percibe cada beneficiario.

Tarjeta Alimentar cuándo se cobra

Quiénes cobran la Prestación Alimentar

La ayuda económica está destinada a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

Personas que cobran AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social, a partir del tercer mes de gestación.

Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva.

No es necesario realizar una inscripción específica para acceder al beneficio. La incorporación es automática mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Además de la Prestación Alimentar, algunas familias pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a embarazadas y hogares con niños pequeños. Este adicional se deposita junto con las prestaciones habituales y busca reforzar la alimentación durante los primeros años de vida.

El monto que se paga de Tarjeta Alimentar

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en julio

La Prestación Alimentar no cuenta con un calendario de pago propio. ANSES deposita el beneficio en la misma fecha en que se cobra la AUH, la Asignación por Embarazo o la pensión correspondiente. Por ese motivo, las fechas de acreditación de julio se conocerán cuando el organismo previsional publique el cronograma oficial de pagos para el séptimo mes del año.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Es necesario anotarse para cobrar la Tarjeta Alimentar?

Uno de los aspectos centrales del programa es que no requiere inscripción. El otorgamiento se realiza mediante cruces automáticos de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Cuando una persona reúne las condiciones exigidas, la prestación se incorpora automáticamente a su liquidación mensual.

Por ese motivo, quienes ya perciben AUH, Asignación por Embarazo o una Pensión No Contributiva para madres de siete hijos no deben completar formularios ni solicitar turnos especiales para acceder al beneficio.