De cuánto es la Tarjeta Alimentar en junio 2026: quiénes la cobran

Cómo acceder a la tarjeta alimentar

La Tarjeta Alimentar, denominada oficialmente Prestación Alimentar, continúa durante junio como una de las principales herramientas de asistencia social destinadas a garantizar el acceso a alimentos para familias en situación de vulnerabilidad económica. El beneficio, administrado por el Ministerio de Capital Humano y abonado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mantiene los montos actualizados que comenzaron a regir tras el último aumento dispuesto por el Gobierno nacional, luego de casi dos años sin modificaciones en las escalas.

La prestación se deposita automáticamente junto con la asignación o pensión que percibe cada beneficiario y no requiere inscripción previa ni trámites adicionales.

Tarjeta Alimentar: cuánto aumenta ANSES

De cuánto es la Tarjeta Alimentar en junio de 2026

Los montos vigentes durante junio dependen de la composición del grupo familiar y de la cantidad de hijos alcanzados por el programa. Las escalas confirmadas son las siguientes:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social: $72.250

Los valores son iguales en todo el país y se acreditan de manera íntegra, sin retenciones ni descuentos. La Prestación Alimentar se deposita directamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra su prestación principal.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio está destinado a grupos específicos alcanzados por distintas prestaciones sociales administradas por ANSES. Pueden cobrar la Prestación Alimentar:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que cobran Pensiones No Contributivas por tener siete hijos o más.

La incorporación al programa se realiza automáticamente cuando ANSES detecta que una persona cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cuándo se paga la tarjeta alimentar

Cómo se paga la Prestación Alimentar

A diferencia de los primeros años del programa, actualmente no existe una tarjeta física específica para acceder al beneficio. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente la AUH, la Asignación por Embarazo o la pensión correspondiente. Por ese motivo, la Prestación Alimentar no cuenta con un calendario de pagos independiente. La acreditación se realiza en la misma fecha en que se cobra la prestación principal, según el cronograma definido por ANSES de acuerdo con la terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden verificar la liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde aparece detallado el monto correspondiente al programa alimentario.

¿Es necesario anotarse para cobrar la Tarjeta Alimentar?

Uno de los aspectos centrales del programa es que no requiere inscripción. El otorgamiento se realiza mediante cruces automáticos de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Cuando una persona reúne las condiciones exigidas, la prestación se incorpora automáticamente a su liquidación mensual.

Por ese motivo, quienes ya perciben AUH, Asignación por Embarazo o una Pensión No Contributiva para madres de siete hijos no deben completar formularios ni solicitar turnos especiales para acceder al beneficio.

La importancia de mantener actualizados los datos

Si bien no es necesario inscribirse, ANSES recomienda mantener actualizada toda la información personal y familiar registrada en el organismo. Los datos sobre hijos, domicilio, estado civil y composición del grupo familiar pueden influir directamente en la correcta liquidación de la prestación. Los titulares pueden verificar y actualizar esta información a través de Mi ANSES o en las oficinas del organismo cuando sea necesario realizar modificaciones.