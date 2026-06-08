Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos en junio 2026: quiénes la cobran

Cuánto cobro de ANSES en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará pagando durante junio la Tarjeta Alimentar con los valores actualizados que comenzaron a regir el mes anterior. El beneficio, destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores más vulnerables, se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.

La actualización fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161 y significó el primer ajuste de los montos después de un extenso período sin modificaciones. De esta manera, millones de familias seguirán cobrando durante junio los nuevos valores establecidos para cada grupo familiar.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en junio de 2026

Los montos vigentes para junio dependen de la cantidad de hijos por los cuales se percibe el beneficio:

Familias con un hijo : $72.250

: $72.250 Familias con dos hijos: $113.299

$113.299 Familias con tres hijos o más: $149.425

$149.425 Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250

La prestación se deposita en la misma cuenta donde ANSES acredita habitualmente la AUH o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La asistencia está destinada a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva.

El beneficio se otorga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos y tienen sus datos personales y familiares actualizados ante ANSES.

Cómo se paga la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar no requiere inscripción previa. Una vez que ANSES verifica que el titular reúne las condiciones exigidas por el programa, el monto se acredita junto con la prestación principal. Por ese motivo, quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo recibirán el dinero de la Tarjeta Alimentar en la misma fecha de pago que les corresponda según la terminación del DNI.

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AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto puede cobrar una familia

Durante junio, la AUH también tendrá una actualización por movilidad. La prestación alcanzará un valor bruto cercano a los $145.000 por hijo, aunque ANSES continuará reteniendo el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. Al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar, los ingresos de las familias beneficiarias aumentan considerablemente. En el caso de hogares con tres hijos o más, el complemento alimentario representa uno de los principales refuerzos de ingresos dentro del esquema de asistencia social administrado por ANSES.

En los próximos días, el organismo previsional publicará el calendario completo de pagos de junio, donde se detallarán las fechas exactas de acreditación para cada terminación de DNI.