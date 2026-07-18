Fermosa Biosiderúrgica: Formosa fortalece su perfil industrial con un importante proyecto exportador

La provincia de Formosa sigue avanzando en pasos clave en el desarrollo de uno de los proyectos industriales más importantes de su historia con la llegada de las primeras 6.000 toneladas de mineral de hierro destinadas a la Fermosa Biosiderúrgica. El cargamento, proveniente de Brasil a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, marcó el inicio de una nueva etapa para la planta y consolida el avance de una iniciativa estratégica que apunta a diversificar la matriz productiva provincial, generar empleo y fortalecer el perfil exportador de Formosa.

El arribo del mineral al Puerto de Formosa, anunciado por el gobernador Gildo Insfrán, representa mucho más que una operación logística. Se trata del primer paso concreto hacia el funcionamiento pleno de una industria que transformará materias primas en productos con valor agregado y posicionará a la provincia como un actor relevante dentro del sector siderúrgico nacional.

Las 6.000 toneladas de mineral de hierro fueron transportadas desde Corumbá, Brasil, y serán utilizadas en la producción de arrabio verde, un insumo fundamental para la elaboración de hierro destinado a la construcción y otros productos derivados del acero.

La importancia del proyecto también radica en el desarrollo de infraestructura que lo acompaña. El Puerto de Cargas de Formosa tendrá un rol central en la operatoria de la planta, ya que por allí ingresarán los insumos necesarios y se exportará gran parte de la producción. Una vez que la biosiderúrgica alcance su capacidad operativa plena, demandará alrededor de 20.000 toneladas mensuales de mineral de hierro y otras 3.000 toneladas de piedra caliza.

Las proyecciones económicas son igualmente significativas. Se estima que la planta generará exportaciones cercanas a los 155 millones de dólares anuales, fortaleciendo el perfil productivo y comercial de la provincia.

Por otra parte, el arrabio verde será producido mediante un alto horno alimentado con carbón vegetal elaborado a partir del vinal, una especie abundante en el monte formoseño. Esta característica abre nuevas oportunidades para la foresto-industria local y permitirá ampliar la cadena de valor productiva, beneficiando especialmente al interior provincial.

Además de los puestos de trabajo directos que demandará la operación de la planta, el proyecto impulsará la creación de empleo en sectores vinculados al transporte, la logística portuaria, la producción de carbón vegetal y distintos servicios asociados.

En paralelo, avanzan las obras complementarias que acompañan el desarrollo del polo industrial. Entre ellas se destaca el camino de acceso que une la avenida Napoleón Uriburu con el Puerto de Cargas, una obra que ya presenta más del 65% de ejecución y que facilitará el movimiento de mercaderías y el ingreso de insumos.

Asimismo, continúa la pavimentación de la calle Martín Rodríguez, en el barrio Virgen del Rosario, mejorando la conectividad de la zona y fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad productiva.

La llegada del primer cargamento de mineral de hierro constituye un hito para la Fermosa Biosiderúrgica y ratifica el avance de un proyecto que combina industrialización, infraestructura y generación de empleo. Con la puesta en marcha progresiva de la planta, Formosa comienza a consolidar una nueva etapa de desarrollo económico basada en la producción con valor agregado y la ampliación de sus capacidades exportadoras.