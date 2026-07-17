Pakistán y Kuwait debaten la ampliación de su pacto de defensa, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea tomada con un dron muestra la ciudad de Kuwait

Por Mubasher Bukhari, ​Asif Shahzad, Ariba Shahid y Timour Azhari

ISLAMABAD/RIAD, 17 jul (Reuters) - Pakistán ha estado negociando un pacto de defensa ‌ampliado con Kuwait a ‌cambio de cooperación e inversión en el ámbito energético, dijeron cinco fuentes con conocimiento de las conversaciones.

Las conversaciones se encuentran aún en una fase inicial, según todas las fuentes, y podrían verse complicadas por el recrudecimiento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, ​señaló una de ⁠ellas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Reuters informó el jueves que en Islamabad crecía la ‌preocupación por que su pacto de defensa ⁠mutua con Arabia Saudita, firmado ⁠el año pasado, pueda arrastrar a Pakistán a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Después de que el movimiento ⁠hutí, alineado con Irán, lanzó un ataque contra ​Arabia Saudita el lunes, Pakistán, que ‌cuenta con armas nucleares, comunicó ‌a Irán que consideraría los ataques contra el reino ⁠como ataques contra sí mismo.

Cualquier acuerdo de defensa con Kuwait, que este año ha sido objeto de fuertes ataques por parte de Irán, también plantearía interrogantes ​sobre el ‌papel de Pakistán en una futura mediación entre Estados Unidos e Irán.

Kuwait mantiene desde 2023 un acuerdo de defensa más limitado con Pakistán para la formación y la realización de ejercicios ⁠conjuntos.

Ahora busca una demostración de fuerza por parte de Islamabad que sea similar al pacto de Pakistán con Arabia Saudita, incluyendo "miles de soldados pakistaníes sobre el terreno, aviones de combate, drones, un sistema de defensa aérea y otras instalaciones relacionadas con la defensa", dijo un funcionario del Gobierno pakistaní.

No ‌está claro si Pakistán está dispuesto a llegar tan lejos, dado que su acuerdo con Arabia Saudita fue el resultado de una estrecha alianza con Riad que se remonta a décadas.

Reuters habló con cuatro fuentes pakistaníes y una ‌de Oriente Medio, ninguna de las cuales estaba autorizada a hablar oficialmente.

El Departamento de Comunicación del Ejército pakistaní y el ‌Ministerio de ⁠Información de Kuwait no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters