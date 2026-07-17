Fueron un fenómeno de la TV en los 80 y ahora anuncian un esperado regreso musical.

Las hermanas María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse relanzaron uno de sus clásicos infantiles y anticiparon un universo de canciones pensado para conquistar a una nueva generación de chicos, sin perder el vínculo con quienes crecieron escuchándolas. Hubo una época en la que era imposible hablar de entretenimiento familiar en la televisión argentina sin mencionar a Las Trillizas de Oro.

María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse fueron durante décadas una de las caras más reconocidas de la pantalla chica y de la música infantil. Ahora, casi cuatro décadas después de haber convertido varias canciones en clásicos para miles de familias, anuncian un regreso que combina nostalgia e innovación.

Las hermanas María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse relanzaron uno de sus clásicos infantiles.

Las tres artistas presentaron una nueva versión de "Locomotora llega a la estación", una de las canciones más recordadas de su repertorio, con una producción renovada y adaptada al sonido actual. El lanzamiento, editado por Babidibu Records, marca el inicio de una nueva etapa artística.

Sin embargo, el relanzamiento del tema es apenas el primer paso. Las hermanas adelantaron que están trabajando en "Las Trillizas de Oro y el Libro Mágico", un proyecto musical que irá presentando nuevas canciones y contenidos en los próximos meses, con la intención de conectar tanto con los niños de hoy como con los adultos que crecieron viéndolas.

De estrellas infantiles a íconos de la cultura popular

La historia de Las Trillizas de Oro comenzó mucho antes de la fama masiva. Debutaron en televisión en 1968, cuando apenas tenían cuatro años, y desde entonces desarrollaron una carrera que atravesó generaciones. Durante las décadas de 1970 y 1980 se consolidaron como una presencia habitual en la televisión argentina y también tuvieron una importante proyección internacional. Participaron en ciclos de entretenimiento, programas infantiles y familiares, además de desarrollar una carrera musical que las convirtió en referentes para el público más chico.

Uno de los momentos más recordados llegó en 1988, cuando formaron parte de El Club de Mickey, un proyecto que impulsó varias de las canciones que todavía permanecen en la memoria de quienes fueron niños en aquellos años. Entre ellas, justamente, "Locomotora llega a la estación", que con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Las hermanas adelantaron que están trabajando en "Las Trillizas de Oro y el Libro Mágico", un proyecto musical que irá presentando nuevas canciones.

La nueva versión mantiene la esencia que hizo popular a la canción, aunque incorpora una producción contemporánea para acercarla a las nuevas audiencias. La idea, según adelantaron desde el proyecto, es recuperar ese repertorio desde una mirada actual, sin perder el espíritu lúdico que caracterizó siempre a Las Trillizas.

El regreso también responde a un fenómeno cada vez más frecuente en la industria musical, la recuperación de contenidos que marcaron a distintas generaciones y que encuentran una segunda vida gracias a las plataformas digitales y al interés de padres que desean compartir con sus hijos la música que escuchaban durante su infancia. Lejos de tratarse de un lanzamiento aislado, el proyecto anticipa una serie de nuevas canciones y propuestas audiovisuales que irán conformando el universo de "Las Trillizas de Oro y el Libro Mágico".

Con más de medio siglo de trayectoria, las hermanas Fernández Rousse vuelven a apostar por el público familiar, esta vez con una propuesta que busca tender un puente entre la nostalgia de quienes crecieron con ellas y las nuevas generaciones que recién comienzan a descubrir sus canciones.