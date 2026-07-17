WhatsApp e Instagram cambian para siempre: el nuevo botón de alerta de Meta para detectar crisis en jóvenes

Fuente: About Meta.

Meta lleva meses bajo presión legislativa y pública por el impacto de sus plataformas en la salud mental de los menores. Esta medida representa el paso más concreto que la compañía da hasta ahora en esa dirección: involucrar activamente a los padres cuando su IA detecta que un adolescente puede estar atravesando una situación de riesgo, sin esperar a que la familia lo note por cuenta propia.

Cómo funciona el sistema de detección

El proceso combina inteligencia artificial y revisión humana. Cuando Meta AI detecta patrones o palabras que sugieren angustia emocional, autolesión o ideación suicida en una conversación con un menor, el chat es marcado automáticamente y derivado a revisión manual por parte de moderadores especializados, antes de que se envíe ningún aviso. El sistema fue desarrollado con la colaboración de más de 75 especialistas en salud mental que ayudaron a definir qué tipo de conversaciones justifican una alerta.

Ante la ambigüedad, Meta optó por un criterio preventivo. Cuando las señales no son evidentes, pero tampoco descartables, la compañía elige enviar la alerta de todas formas. La propia empresa reconoció que esto puede generar falsos positivos: "A veces podrían enviarse notificaciones cuando no haya un motivo real de preocupación", admitió en su blog oficial.

Qué reciben los padres y qué no pueden ver

Este punto es clave para entender el equilibrio entre privacidad y protección. Los padres y tutores no tienen acceso al contenido textual de las conversaciones de sus hijos con Meta AI. Lo que reciben es una notificación genérica que indica que el sistema detectó posibles señales de angustia, acompañada de recursos educativos y guías para abordar conversaciones difíciles con adolescentes.

Cómo activar la supervisión parental en Instagram

Para que el sistema funcione, la cuenta del adolescente debe estar vinculada a las herramientas de supervisión parental de la plataforma:

Ingresar a Configuración → Supervisión dentro de Instagram. Enviar una invitación al perfil del menor para vincularlo. Una vez aceptada la invitación, las alertas se activan de forma automática.

El contexto más amplio: medidas para menores

La herramienta se suma a otras restricciones que Meta ya había implementado para cuentas de menores de edad: activación automática de las Cuentas para Adolescentes con las configuraciones más restrictivas por defecto, restricciones de contenido en los chats con Meta AI y notificaciones cuando un menor busca repetidamente términos relacionados con autolesión en Instagram.