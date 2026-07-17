Verstappen marca el mejor tiempo en primeras prácticas del GP de Bélgica; Hamilton es segundo

Gran Premio de Bélgica

El Red Bull de Max Verstappen marcó el mejor ‌tiempo el viernes ‌en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno, seguido por los Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Verstappen marcó un mejor tiempo de un minuto y 47,07 segundos, mientras ​que Hamilton ⁠y Leclerc, ambos ganadores de carreras ‌esta temporada, fueron 0,145 y 0,207 ⁠más lentos, respectivamente.

Verstappen, cuatro ⁠veces campeón y nacido en Bélgica, ha ganado tres veces en Spa-Francorchamps, la última de ⁠ellas en 2023, mientras que el ​heptacampeón mundial Hamilton buscará ‌su sexta victoria, con la ‌que igualaría el récord.

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El piloto neerlandés ⁠ha sufrido accidentes a gran velocidad en las dos últimas carreras, lo que llevó a Red Bull a volver ​a un ‌alerón trasero más convencional. Su compañero de equipo, Isack Hadjar, que saldrá desde la última posición el domingo debido a sanciones por cambio ⁠de motor, fue el cuarto más rápido.

El ganador de 2025, Oscar Piastri (McLaren), fue quinto, seguido por el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), y el vigente campeón, Lando Norris (McLaren).

Antonelli se enfureció con Carlos Sainz, de Williams, y ‌llamó "idiota" al español por bloquearle.

Norris salió desde la pole position en Spa el año pasado, pero esta vez tendrá una penalización de 10 puestos en la parrilla, que se ‌sumará a la posición en la que se clasifique el sábado.

George Russell (Mercedes) fue el octavo ‌más rápido, ⁠por delante del novato Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi). Russell ​se encuentra a 25 puntos de su compañero Antonelli, de 19 años, tras nueve carreras.

(Reportaje de Alan BaldwinEdición de Toby Davis)