El empleo registrado volvió a retroceder: caen los asalariados y crecen los monotributistas

Mientras el trabajo asalariado en empresas privadas volvió a reducirse durante el último año, creció la cantidad de trabajadores inscriptos bajo el régimen de monotributo y otras modalidades independientes, según surge del último informe oficial sobre empleo registrado. Los datos corresponden al relevamiento de Situación y Evolución del Trabajo Registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo a partir de la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con cifras actualizadas a abril de 2026.

De acuerdo con el informe, el empleo asalariado privado registró una caída interanual del 2,1%, lo que representa la pérdida de 128.600 puestos de trabajo en los últimos doce meses. En sentido contrario, el universo de trabajadores independientes creció 1,8%, equivalente a 50.100 personas más.

El incremento estuvo explicado casi exclusivamente por el avance del monotributo. Los monotributistas aumentaron 2,3% respecto de abril del año pasado, con 49.500 nuevos inscriptos, mientras que el monotributo social avanzó 2,4%, sumando 5.500 personas. En contraste, los trabajadores autónomos retrocedieron 1,2%, con una disminución de 4.800 contribuyentes.

Por su parte, el empleo en el régimen de casas particulares también mostró una variación positiva, aunque mucho más moderada, con un crecimiento interanual del 0,2%.

En el sector público, la reducción del empleo fue menor que en la actividad privada. En ese segmento, la cantidad de trabajadores descendió 0,4% en comparación con abril de 2025.

Abril también mostró una caída del empleo registrado

La comparación mensual tampoco dejó resultados positivos. En abril, el total de trabajadores registrados alcanzó 12,765 millones de personas, lo que significó una disminución del 0,2% frente a marzo, equivalente a unos 28.000 empleos menos.

Dentro de ese resultado, el empleo asalariado privado volvió a caer 0,2% mensual. El trabajo independiente también retrocedió, con una baja del 0,7%, impulsada principalmente por la caída del 2,1% en el monotributo social y del 1% entre los trabajadores autónomos.

En cambio, el empleo público y el trabajo en casas particulares lograron leves mejoras durante abril, ambos con un incremento del 0,1% respecto del mes anterior.

El balance desde diciembre de 2023

Tomando como referencia el inicio de la gestión de Javier Milei, el empleo registrado acumula una pérdida de 627.900 puestos. La mayor parte de esa caída corresponde al empleo asalariado privado, que redujo su plantel en 255.600 trabajadores. También retrocedió el empleo público, con 106.700 puestos menos, mientras que el monotributo social registró una fuerte baja de 398.000 inscriptos, un fenómeno concentrado principalmente hacia fines de 2024. A ello se suma la disminución de 21.200 trabajadores en el régimen de casas particulares.

En ese contexto, el monotributo general aparece como la única modalidad que mostró un crecimiento sostenido desde diciembre de 2023. En ese período incorporó 150.200 nuevos contribuyentes, mientras que el universo de trabajadores autónomos apenas sumó 3.500 personas, consolidando un mercado laboral donde las formas de contratación independiente ganan peso frente al empleo asalariado tradicional.