Qué dijo Dalma Maradona tras la dedicatoria de Messi a Diego Maradona por el triunfo vs. Inglaterra

Lionel Messi homenajeó a Diego Maradona tras la victoria ante Inglaterra y destacó el legado que dejó en la Selección Argentina.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Tras la victoria ante Inglaterra, Lionel Messi recordó a Diego Maradona en una fecha histórica para el fútbol argentino. Horas después, Dalma Maradona reaccionó en redes sociales y compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Lionel Messi homenajeó a Diego Maradona tras la victoria de Argentina

El triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra no solo significó el pase de la Selección Argentina a una nueva final mundialista. También estuvo cargado de simbolismo por coincidir con el 40° aniversario del recordado partido que enfrentó a ambos equipos en el Mundial de México 1986.

Luego del encuentro, Lionel Messi recibió una réplica de la camiseta que utilizó Diego Maradona en aquella histórica jornada y aprovechó la ocasión para rendir homenaje al máximo ídolo del fútbol argentino. “Seguramente el Diego, desde arriba, lo está disfrutando muchísimo. Para él era un día muy especial. Nos marcó el camino”, expresó el capitán argentino durante una entrevista posterior al partido.

Además, destacó la influencia que Maradona tuvo en distintas generaciones de futbolistas argentinos. “Él marcó el camino en ese partido contra Inglaterra y nosotros fuimos tras los pasos de todo lo que dejó. La Selección significaba muchísimo para él y este grupo volvió a llevarla a lo más alto”, sostuvo. Las palabras del rosarino tuvieron una enorme repercusión entre los hinchas y también dentro de la familia Maradona.

El emotivo mensaje de Dalma Maradona tras la clasificación a la final

Mientras la Selección celebraba el pase al partido decisivo, Dalma Maradona compartió en sus redes sociales una profunda reflexión sobre lo que significó vivir una jornada tan especial. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y conductora relató las emociones que atravesó durante el viaje y el encuentro frente a Inglaterra, marcado inevitablemente por el recuerdo de su padre.

“Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera. Pero la sufrimos... Porque si no la sufrimos no somos nosotros. Y a vos qué te puedo decir... Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”, escribió. El mensaje reflejó la mezcla de nostalgia, orgullo y emoción que acompañó a la familia Maradona durante una fecha tan significativa para el fútbol argentino.

Qué dijo Dalma Maradona sobre Messi

Horas después de la publicación inicial, Dalma Maradona volvió a referirse a lo ocurrido durante la noche, esta vez a partir de las declaraciones de Messi. La hija mayor de Diego Maradona compartió en sus historias de Instagram el video de la entrevista en la que el capitán argentino recordó al exfutbolista y agradeció su legado dentro de la Selección.

Conmovida por las palabras del actual número 10 de la Albiceleste, Dalma acompañó la publicación con un mensaje breve, pero de gran impacto emocional: “Te amamos, Leo Messi”.

La frase se viralizó rápidamente entre los seguidores de ambos ídolos y fue interpretada como una muestra de agradecimiento hacia el futbolista por mantener vivo el recuerdo de Maradona en un momento tan importante para el seleccionado nacional.

La hija mayor de Diego expresó su cariño hacia Messi luego de escuchar las palabras que dedicó al ídolo argentino

Diego Maradona, presente en una fecha histórica para Argentina

La victoria frente a Inglaterra volvió a unir dos generaciones fundamentales del fútbol argentino. Por un lado, el recuerdo imborrable de Diego Maradona y aquella actuación legendaria de 1986. Por el otro, el liderazgo de Lionel Messi, figura central de una Selección que continúa escribiendo páginas destacadas en la historia del deporte.

Las palabras de Messi y la reacción de Dalma Maradona terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados tras la clasificación a la final del Mundial 2026, reafirmando la vigencia del legado de Diego y el vínculo emocional que sigue despertando en millones de argentinos.