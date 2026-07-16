A qué sanción de FIFA se expuso la Selección Argentina por la bandera de Malvinas

Qué sanción recibiría la Selección Argentina de la FIFA por la bandera de Malvinas

La Selección Argentina no sólo le ganó 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, sino que también los futbolistas se expresaron en el campo de juego con una bandera que llegó desde una de las tribunas con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

Esta acción que despertó la bronca de medios y directivos británicos además de algunos propios -insólito-, puede causarle problemas a la "Albiceleste". Es que la FIFA podría sancionar a la AFA en las próximas horas mientras se espera la gran final ante España del próximo domingo 19 de julio desde las 16 en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Qué sanción puede recibir la Selección Argentina tras mostrar la bandera por Malvinas, después de ganarle a Inglaterra en el Mundial 2026

De acuerdo a otros hechos sucedidos durante esta edición del torneo y otras anteriores, la AFA que preside Claudio "Chiqui" Tapia podría recibir una multa económica, como así también a algunos futbolistas. Giovani Lo Celso fue uno de los primeros que la levantó y a él se sumó poco después Lisandro Martínez. También podría haber partidos como local a futuro a puertas cerradas o con aforo reducido, aunque la "Albiceleste" no disputará las Eliminatorias para el siguiente Mundial porque será uno de los anfitriones en la fase de grupos.

Por su parte, Gianni Infantino ha tomado medidas en otras oportunidades, que van más allá de la pasión y que pueden repetirse tras este valioso gesto de los jugadores argentinos que desde el punto de vista de Infantino y compañía son vistos como mensajes políticos, ideológicos o religiosos. Si bien la pena puede ser tanto deportiva como extracancha, es muy poco probable que la misma sea aplicada antes de la final de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras eliminar a Inglaterra

Los casos recientes en los que la FIFA accionó contra actos de peso político en mundiales

El último accionar de la entidad presidida por Gianni Infantino se remonta al Mundial de Rusia 2018. Granit Xhaka y Xherdan Shaquiri festejaron goles de Suiza contra Serbia haciendo un águila, símbolo de la bandera de Albania, sabiendo del conflicto entre Serbia y Kosovo. La federación serbia no tardó en quejarse ante la FIFA acusando un acto de provocación y el Comité Disciplinario del organismo los multó con 10.000 francos suizos. Además, obligó al capitán del equipo -Stephan Lichtsteiner- con 5.000 de la mencionada moneda por sus gestos.

En la presente Copa del Mundo, todavía no hubo sanciones disciplinarias y lo más cercano que se vio a este tipo de situaciones fue lo hecho por el ex DT de Egipto, Hossam Hassan, quien mostró una bandera de Palestina. El hecho tuvo lugar después de eliminar a Australia en 16avos de final y la imagen no tardó en hacerse viral. Claro que, en este caso, la FIFA no le impuso sanciones hasta el momento contra quien luego de la derrota contra la Selección Argentina en octavos dejó su cargo.

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami.