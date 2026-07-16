Rusia y Ucrania atacan buques en el mar Negro y los precios del trigo se disparan

Soldados ucranianos intercepta un misil ruso durante un ataque con misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

Ucrania y Rusia ​lanzaron el jueves ataques con misiles y drones contra buques en el mar Negro y el mar de Azov, lo que ha intensificado las hostilidades en una ‌zona vital para las exportaciones de cereales, ‌que han provocado un aumento de los precios mundiales del trigo.

El ejército ucraniano dijo haber atacado seis buques cisterna rusos y dos remolcadores, mientras que el Ministerio de Defensa ruso señaló que sus fuerzas alcanzaron un buque y una lancha rápida de las fuerzas armadas ucranianas cuando se dirigían a puertos de la región de Odesa.

El ejército ruso también atacó otros objetivos militares e industriales, según el ministerio.

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Ucrania ha intensificado sus ataques a gran escala contra objetivos ​energéticos rusos, incluidas refinerías de ⁠petróleo y petroleros, con el fin de socavar el esfuerzo bélico de Moscú.

Rusia también ha ‌intensificado los ataques contra los puertos ucranianos de aguas profundas del mar ⁠Negro en la zona de la Gran Odesa, que gestionan ⁠gran parte del grano y otras mercancías del país y son vitales para su economía en tiempos de guerra.

Los ataques ucranianos han obligado a Rusia, el principal exportador mundial de cereales, ⁠a limitar el tráfico marítimo en el mar de Azov —una ruta por la que ​transita aproximadamente una cuarta parte de sus exportaciones de cereales—, según ‌informaron fuentes a Reuters. El tráfico marítimo seguía ‌restringido el jueves, según indicaron.

"Por el momento no se está realizando navegación ni hacia ⁠ni desde el mar", afirmó una fuente.

Dos de los tres puertos ucranianos del mar Negro funcionaban con normalidad el jueves por la mañana, mientras que el puerto de Chornomorsk había reducido drásticamente su recepción de cereales, según informó la empresa ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia.

Según la empresa, ​desde principios de ‌julio se habían enviado 901.300 toneladas métricas de cereales hacia los puertos, "lo que, por supuesto, es menos que el mes pasado".

Las autoridades ucranianas afirmaron que misiles balísticos rusos impactaron al menos en dos distritos de Kiev, la capital de Ucrania, en la madrugada del jueves, provocando incendios y causando la muerte de dos personas.

Las ⁠autoridades de al menos tres regiones rusas también informaron de muertos y heridos a causa de ataques con drones y cohetes ucranianos durante la noche.

SUBIDA DE LOS PRECIOS DEL TRIGO

El miércoles, los precios del trigo en Europa subieron un 7%, mientras la escalada de ataques en el mar Negro suscitó preocupación por las principales rutas de exportación de cereales, y los operadores prevén que parte de la demanda se desvíe hacia los suministros de la Unión Europea.

El contrato de referencia de trigo molinero ‌de septiembre en la Euronext de París cerró la sesión diurna con una subida del 7%, a 231,75 € ($265) por tonelada métrica, un precio que no se veía desde febrero de 2025.

Los futuros del trigo de la Bolsa de Chicago (CBOT) subieron un 5% el miércoles, aunque recortaban sus ganancias en las primeras horas de la sesión del jueves. El contrato de trigo más activo en la CBOT ‌descendía un 0,3%, a 6,7575 dólares el bushel, a las 0325 GMT.

Ucrania ha perdido aproximadamente un tercio de su capacidad para exportar cereales a través de sus puertos del mar Negro debido a la ‌intensificación de los ataques rusos ⁠con misiles y drones, según el principal sindicato de agricultores del país.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, pidió que se restableciera la ​libertad de navegación en el mar Negro.

"Esta es también una cuestión fundamental para Ucrania. Es vital, ya que el mar Negro es la principal ruta para la exportación de productos ucranianos", dijo a los periodistas.

Con información de Reuters