Subió el Monotributo: así quedaron las escalas actualizadas por ARCA

Los aumentos del Monotributo para julio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) determinó las nuevas escalas del monotributo para el segundo semestre, así como los topes de facturación que definen a qué categoría pertenece cada contribuyente adherido al régimen a partir de julio 2026.

La actualización incorpora el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, que en junio fue del 1,9%, completando el semestre que sirve de base para recalcular los topes de facturación y los importes mensuales del régimen simplificado.

De esta manera, los valores del Monotributo quedaron de la siguiente manera:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.780,46

Aporte previsional: $15.616,17

Obra social: $21.990,11

Total: $42.386,74

Categoría B

Impuesto integrado: $9.082,88

Aporte previsional: $17.177,79

Obra social: $21.990,11

Total: $48.250,78

Categoría C

Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.895,57

Obra social: $21.990,11

Total: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes)

Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.785,13

Obra social: $26.133,18

Total: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes)

Categoría E

Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.863,64

Obra social: $31.869,73

Total: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes)

Categoría F

Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $25.150,00

Obra social: $36.650,19

Total: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes)

Categoría G

Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $35.210,00

Obra social: $39.518,47

Total: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes)

Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $49.294,00

Obra social: $47.485,89

Total: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes)

Categoría I

Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $69.011,60

Obra social: $58.640,31

Total: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes)

Categoría J

Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)

Aporte previsional: $96.616,24

Obra social: $65.810,99

Total: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes)

Categoría K

Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)

Aporte previsional: $135.262,74

Obra social: $75.212,57

Total: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes)

ARCA también habilitó la recategorización del Monotributo

Además la ex AFIP también comenzó el proceso de recategorización, la cual alcanza únicamente a quienes, luego de analizar su actividad de los últimos doce meses, deban subir o bajar de categoría. Quedan exceptuados quienes mantuvieron los mismos parámetros y aquellos que llevan menos de seis meses inscriptos en el régimen.

En ese sentido, uno de los errores más frecuentes consiste en calcular la facturación tomando como referencia el dinero efectivamente cobrado y no los ingresos devengados. La normativa establece que debe considerarse la fecha de emisión de la factura y no la del cobro. De esta manera, una operación facturada en junio de 2026 debe incluirse en el período evaluado, aunque el pago se haya recibido meses después.

ARCA recuerda que la categoría del Monotributo no depende exclusivamente de los ingresos. Además de la facturación anual, el organismo analiza otros tres parámetros: los alquileres devengados del inmueble afectado a la actividad, la superficie destinada al desarrollo del negocio y el consumo de energía eléctrica registrado durante los últimos doce meses.

Esto significa que un contribuyente puede verse obligado a recategorizarse aun cuando sus ventas no hayan variado significativamente, si alguno de esos indicadores superó los límites establecidos para su categoría.

En esta oportunidad, ARCA continúa ofreciendo la modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación registrada por el organismo y propone una categoría al contribuyente.

No obstante, especialistas recomiendan revisar cuidadosamente esa información antes de confirmarla. La sugerencia automática puede no contemplar la totalidad de las operaciones realizadas mediante distintos medios de cobro y aceptar la categoría propuesta sin verificar los datos puede generar inconsistencias que posteriormente deriven en ajustes o sanciones.



