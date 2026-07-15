La UE destina 20 millones de euros adicionales en ayuda a Venezuela tras el terremoto

Vista de un edificio dañado tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela

​La Unión Europea aportará otros 20 millones ‌de euros (22,8 ‌millones de dólares) en ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela a hacer frente al terremoto del mes pasado, dijo ​la UE ⁠el miércoles.

• La ‌UE dijo que este ⁠paquete de ⁠ayuda, que financiará equipos médicos y apoyará a equipos ⁠de búsqueda y rescate, ​se suma ‌a otro paquete ‌de ayuda de 5 ⁠millones de euros aprobado en junio y a 52 millones de ​euros ‌en asistencia anunciados para Venezuela a comienzos de año.

• Dos potentes terremotos sacudieron ⁠Venezuela el 24 de junio. El balance de muertos ha aumentado a más de 4.700.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió una ‌zona situada a unos 160 km al oeste de Caracas, seguido, menos de un minuto después, ‌por otro de magnitud 7,5, según el Servicio Geológico ‌de ⁠Estados Unidos (USGS).

(1 dólar = 0,8759 euros)

Con información de Reuters