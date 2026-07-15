La UE destina 20 millones de euros adicionales en ayuda a Venezuela tras el terremoto

La Unión Europea aportará otros 20 millones de euros (22,8 millones de dólares) en ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela a hacer frente al terremoto del mes pasado, dijo la UE el miércoles.
• La UE dijo que este paquete de ayuda, que financiará equipos médicos y apoyará a equipos de búsqueda y rescate, se suma a otro paquete de ayuda de 5 millones de euros aprobado en junio y a 52 millones de euros en asistencia anunciados para Venezuela a comienzos de año.
• Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela el 24 de junio. El balance de muertos ha aumentado a más de 4.700.
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• Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió una zona situada a unos 160 km al oeste de Caracas, seguido, menos de un minuto después, por otro de magnitud 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
(1 dólar = 0,8759 euros)
Con información de Reuters