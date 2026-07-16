PAMI alertó por estafas: los datos que nunca debés compartir por teléfono

PAMI pidió extremar los cuidados ante llamados que buscan obtener datos personales.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) renovó la advertencia dirigida a sus más de 5,7 millones de afiliados por el aumento de intentos de estafas telefónicas y digitales. El organismo recordó que jamás solicita datos personales, bancarios o claves mediante llamadas o mensajes y pidió extremar los cuidados para evitar fraudes que utilizan su nombre.

La advertencia de PAMI para proteger a los afiliados

Las estafas que utilizan la identidad de organismos públicos continúan siendo una de las modalidades más frecuentes para obtener información sensible de las personas. En ese contexto, PAMI volvió a difundir una serie de recomendaciones destinadas a prevenir engaños que afectan especialmente a los adultos mayores.

Desde la institución remarcaron que ningún representante del organismo se comunica por teléfono para pedir datos personales, información bancaria, claves de acceso ni otro tipo de información confidencial. Si alguien realiza ese tipo de consultas, se trata de un intento de fraude.

Por ese motivo, el organismo pidió actuar con precaución frente a cualquier contacto inesperado que solicite datos privados o prometa realizar trámites de manera inmediata.

Qué datos nunca debés brindar en una llamada

Una de las principales recomendaciones es no compartir información personal con personas desconocidas, incluso cuando aseguren llamar en nombre de PAMI. Los delincuentes suelen utilizar distintas estrategias para generar confianza y obtener datos que luego pueden utilizar para cometer estafas.

Verificar los canales oficiales ayuda a prevenir fraudes y proteger información confidencial.

Entre la información que nunca debería facilitarse se encuentran los datos bancarios, las claves personales, los códigos de seguridad y cualquier otro dato confidencial relacionado con cuentas o servicios.

En caso de recibir una llamada o un mensaje sospechoso, la recomendación es finalizar la comunicación sin responder las consultas ni proporcionar información.

Cómo reconocer los canales oficiales de PAMI

Además de alertar sobre las llamadas telefónicas, PAMI recordó la importancia de verificar que cualquier comunicación provenga de sus canales oficiales, especialmente cuando el contacto se realiza a través de redes sociales.

Según explicó el organismo, las cuentas oficiales cuentan con la tilde azul de verificación junto al nombre, mantienen un historial amplio de publicaciones y reúnen una gran cantidad de seguidores. Estas características ayudan a distinguirlas de perfiles falsos creados para engañar a los usuarios. Antes de responder mensajes o enviar documentación, siempre conviene comprobar que el perfil pertenezca efectivamente al organismo.

Qué hacer si sospechás que intentaron estafarte

Si una persona cree haber recibido una comunicación fraudulenta utilizando el nombre de PAMI, lo primero que debe hacer es no compartir ningún dato personal o bancario. Evitar responder es una de las medidas más efectivas para impedir que los estafadores obtengan información sensible.

También resulta fundamental comunicarse únicamente mediante los canales oficiales del organismo para realizar consultas o verificar si un contacto es legítimo. De esa manera, es posible despejar dudas antes de realizar cualquier gestión.

Además, PAMI recordó que los afiliados pueden llamar al 138, correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde, tanto para efectuar consultas como para informar situaciones sospechosas relacionadas con posibles intentos de fraude.