PAMI negó deudas con clínicas y confirmó aumentos para julio

El organismo afirmó que los pagos siguen el cronograma previsto.

El Gobierno nacional salió a responder a las advertencias de clínicas y sanatorios privados sobre posibles restricciones en la atención a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). A través de un comunicado oficial, la obra social de los jubilados aseguró que no mantiene deudas acumuladas con los prestadores de salud y confirmó aumentos del 1,9% para junio y otro 1,9% para julio.

La aclaración llegó luego de que distintas entidades del sector privado expresaran preocupación por la situación financiera del sistema y alertaran sobre posibles inconvenientes en la prestación de servicios médicos para millones de afiliados en todo el país.

Qué dijo PAMI sobre los pagos a clínicas y sanatorios

Desde el organismo señalaron que el cronograma de pagos se está cumpliendo de acuerdo con lo previsto y rechazaron las versiones que hablaban de una deuda acumulada.

“PAMI no tiene deuda acumulada con clínicas y sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes”, indicaron desde la entidad.

El reclamo de los prestadores privados

Las declaraciones oficiales surgieron en medio de un conflicto con las cámaras que representan a clínicas y sanatorios. Desde esos sectores sostienen que los costos operativos crecieron de manera significativa durante los últimos meses y que los valores que reciben por parte del PAMI no acompañan ese incremento.

Según plantean los prestadores, la diferencia entre la inflación y las actualizaciones de los aranceles genera dificultades para sostener algunos servicios médicos. Por ese motivo, varias entidades advirtieron sobre la posibilidad de reprogramar turnos, estudios y cirugías no urgentes si la situación no encuentra una solución.

Las clínicas también manifestaron preocupación por el impacto económico que estas condiciones tienen sobre el funcionamiento cotidiano de los establecimientos de salud.

Los aumentos confirmados por el Gobierno

Como parte de la respuesta a los reclamos, el Gobierno informó que ya fueron acordados nuevos incrementos para los próximos meses. “Con respecto a la actualización de los valores, se acordaron aumentos del 1,9% para junio y julio respectivamente, y los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario”, señalaron desde el organismo.

Las clínicas reclaman una actualización mayor de los aranceles vigentes.

La confirmación de estas subas forma parte de las negociaciones que continúan abiertas entre las autoridades y las entidades que representan a los prestadores médicos.