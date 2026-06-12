PAMI: el requisito clave para seguir usando trámites online en 2026

PAMI busca reforzar la seguridad de las cuentas de afiliados.

Los afiliados de PAMI deberán cumplir con nuevos requisitos de validación digital para continuar utilizando con normalidad los servicios online de la obra social. La medida busca fortalecer la seguridad de las cuentas personales, reducir riesgos de fraude y proteger la información vinculada a recetas electrónicas, turnos, credenciales y otros trámites que se realizan a través de la plataforma Mi PAMI.

Desde el organismo explicaron que el objetivo no es limitar prestaciones médicas ni afectar coberturas, sino mejorar los mecanismos de protección ante el aumento de estafas virtuales que tienen como principal blanco a jubilados y pensionados.

Cuál es el requisito que ahora exige PAMI

El nuevo esquema de control establece que cada afiliado debe contar con una cuenta activa en Mi PAMI y verificar correctamente su identidad dentro del sistema. Para eso, será necesario revisar y mantener actualizados los datos personales registrados.

Entre los datos que deben estar al día figuran el correo electrónico, el número de teléfono celular y la información personal asociada a la cuenta. Además, los usuarios deberán corroborar que esos datos coincidan con los registros oficiales del organismo.

La actualización también incluye la utilización de contraseñas seguras y la revisión de los métodos de recuperación de acceso, una herramienta clave para evitar ingresos no autorizados a las cuentas.

Qué trámites podrían verse afectados

La validación impacta especialmente sobre los servicios digitales que hoy utilizan miles de afiliados para evitar traslados y realizar gestiones desde sus hogares. Entre ellos se encuentran la consulta de recetas electrónicas, el acceso a órdenes médicas, la utilización de la credencial digital, la solicitud de turnos y distintas gestiones administrativas disponibles en la plataforma.

Durante los últimos años, Mi PAMI se transformó en una herramienta central para jubilados y pensionados, ya que permite resolver numerosos trámites sin necesidad de concurrir a una oficina de atención presencial.

Por qué PAMI decidió implementar más controles

La obra social explicó que el crecimiento de los servicios digitales también vino acompañado por un aumento de los intentos de fraude y las maniobras de engaño realizadas en nombre del organismo.

La actualización puede realizarse online desde Mi PAMI fácilmente.

Según indicaron, muchas estafas se producen mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos falsos que buscan obtener datos sensibles, claves personales o códigos de verificación.

Ante este escenario, PAMI recordó que nunca solicita contraseñas bancarias ni códigos completos de acceso a través de llamados, mensajes o redes sociales. También recomendó realizar trámites únicamente mediante los canales oficiales.

Cómo actualizar los datos en Mi PAMI

El proceso puede completarse de manera totalmente online. Los afiliados tienen la posibilidad de ingresar a la plataforma Mi PAMI o utilizar la aplicación móvil oficial para verificar y actualizar la información requerida. Para realizar la gestión es necesario contar con el número de afiliado, el DNI, una dirección de correo electrónico activa y un teléfono celular habilitado.

Mantener estos datos actualizados permitirá operar normalmente dentro del sistema y acceder sin inconvenientes a las herramientas digitales que ofrece la obra social.