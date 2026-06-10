Mi PAMI: cómo registrarte paso a paso y resolver problemas de contraseña

Descargá la app oficial o entrá a mi.pami.org.ar desde el navegador.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que su plataforma digital Mi PAMI está disponible para que los afiliados gestionen trámites sin moverse de casa. Te contamos cómo registrarte paso a paso, qué datos necesitás, cómo recuperar la contraseña si la olvidaste y cómo solucionar los problemas más frecuentes al crear tu cuenta.

Cómo registrarse en Mi PAMI paso a paso

Para empezar a usar los servicios virtuales, los beneficiarios deben completar un registro obligatorio. Lo primero es descargar la app oficial desde la tienda de aplicaciones del celular, compatible con iOS y Android, o ingresar directamente desde el navegador a mi.pami.org.ar.

Después tenés que completar el formulario con el DNI, el sexo según figura en el documento y el CUIL. El sistema también pide el número de trámite del último DNI, ese código de once dígitos que empieza con 0 y aparece en la parte frontal de los DNI tarjeta o en el reverso de las versiones más antiguas.

Cómo elegir una contraseña segura y validar el dispositivo

El siguiente paso es crear una clave. PAMI recomienda no usar datos personales como fechas de cumpleaños ni nombres propios, y mantener la contraseña bajo estricta confidencialidad sin compartirla con nadie. Una clave segura combina mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Para finalizar, tenés que ingresar tu número de celular. El sistema te manda un SMS con un código de 4 dígitos que debés transcribir en la pantalla para validar la línea. Una vez completado este paso, tu cuenta queda habilitada y ya podés empezar a operar desde la app o la web.

Necesitás DNI, CUIL y el número de trámite para completar el registro.

Cómo recuperar la contraseña si te la olvidaste

Si ya tenías cuenta pero te olvidaste la clave, no hace falta crear un perfil nuevo. En la pantalla de inicio de sesión seleccionás la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" y el sistema te guía para generar una nueva.

Para hacer esta gestión necesitás tener a mano el número de CUIL y acceso directo al celular registrado. PAMI te envía un código de verificación al dispositivo para validar tu identidad. Una vez que lo ingresás, podés crear una contraseña nueva y volver a entrar sin problemas.

Problemas frecuentes y cómo solucionarlos

El instructivo de la obra social contempla soluciones para las fallas más habituales. Si no te llega el mensaje o el correo de validación, revisá que los datos de contacto estén bien escritos y chequeá la carpeta de correo no deseado o spam. Si el código no aparece, la plataforma permite volver a pedir el envío.

Si el sistema te dice que el DNI ya está registrado, revisá la ortografía y la numeración de los datos que ingresaste. Si el problema sigue, probá recuperar la clave con la opción "Olvidé mi contraseña". Si nada funciona, comunicate por los canales oficiales de PAMI o completá el formulario de reclamos que está disponible en la web.