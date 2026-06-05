Qué credenciales de PAMI siguen vigentes y cómo tramitar la provisoria online

La credencial provisoria con código QR no vence y es válida.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó cuáles son los formatos de credenciales válidos para sus afiliados jubilados y detalló los pasos para descargar la credencial provisoria desde su sitio web oficial. Esta medida busca unificar los criterios de control en farmacias y consultorios, además de optimizar la gestión informática de las órdenes médicas para los jubilados.

La obra social remarcó que existen cuatro tipos de credenciales que tienen validez: la tradicional plástica, la digital, la provisoria con código QR y la provisoria en formato ticket. Por otro lado, aclararon que dos formatos quedaron fuera de vigencia. Se trata de la credencial provisoria sin código QR y el modelo anterior de credencial.

Desde PAMI explicaron que el cambio en la credencial provisoria se realizó para mejorar la seguridad informática y proteger la información personal de los afiliados. Para eso, se actualizó el proceso digital de generación del documento, que ahora requiere datos específicos para evitar suplantaciones de identidad.

En cuanto a la validez, el organismo despejó dudas sobre el vencimiento de la credencial provisoria descargada e impresa por los beneficiarios o sus familiares. El organismo dejó en claro que este documento no tiene fecha de caducidad y que tiene la misma validez que la credencial plástica o la digital. De esta manera, los afiliados pueden usarla en cualquier momento sin riesgos.

Cómo es el paso a paso para descargar la credencial provisoria de PAMI

Para descargar la credencial provisoria, el primer paso consiste en que el jubilado debe ingresar a www.pami.org.ar/credencial-provisoria y completar un formulario con cuatro datos obligatorios: número de afiliación, sexo del titular, número de DNI y el número de trámite del DNI, que son los 11 dígitos impresos en el frente o dorso del documento. Este último paso es clave para evitar fraudes en la dispensa de medicamentos.

En caso de que el jubilado tenga un DNI antiguo sin número de trámite, el sistema web no permitirá completar la validación. No obstante, para esos casos en particular, PAMI habilitó terminales de autogestión en sus agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) donde se puede obtener la credencial provisoria ticket, un comprobante físico que también es aceptado en todas las farmacias y centros de salud afiliados.

El número de trámite del DNI es clave para descargarla online.

El organismo busca así descentralizar la gestión administrativa y fomentar el uso de las credenciales digitales o provisoria para facilitar el acceso a las prestaciones médicas en todo el país, garantizando que la red asistencial acepte cualquiera de los cuatro formatos oficiales.